L'ex giocatore bianconeri non è apparso in buona forma fisica e Griezmann prende le sue difese
Atletico Madrid, Griezmann segna ed esulta come Luffy di One Piece
Sembra proprio che Jonathan David dovrà faticare molto per riprendersi la sua rivincita dopo le stagioni poco entusiasmanti alla Juventus. La strada, infatti, si è fatta subito in salita per l'ex bianconero. L'attaccante canadese ha preso parte al suo primo allenamento con i nuovi compagni dell'Atletico Madrid ma il suo primo impatto non è stato promettente: a causa della sua forma fisica. Un video ha infatti mostrato il classe 2000 in sovrappeso, un particolare che ai tifosi dei Colchoneros non è piaciuto.
David sbeffeggiato dai tifosi dell'Atletico Madrid: "Sei in sovrappeso". Lo difende GriezmannLa nuova avventura di Jonathan David come giocatore dell'Atletico Madrid non ha avuto un inizio promettente. L'attaccante canadese, come ricordiamo, è arrivato ai Colchoneros in prestito dalla Juventus ma i tifosi biancorossi hanno nutrito già forti dubbi sul classe 2000. Su internet sono circolati alcuni video del suo primo allenamento e il giocatore è visibilmente apparso non nelle migliori condizioni fisiche. Un particolare che ai sostenitori dell'Atletico non è sfuggito tanto che alcuni hanno commentato con parole pocho lusinghiere, altri lo hanno apertamente definito "in sovrappeso".
⚽️ Más de Jonathan David.— Atlético de Madrid (@Atletico_MD) September 2, 2026
🇨🇦🫱🏻🫲🏽🇳🇬 Muy pegado a Lookman, que está siendo su 'cicerone'. #Atleti #LaLiga #Fichajes pic.twitter.com/tyQ6TYNBrM
Le dure parole nei confronti di David, a loro volta, non sono passate inosservate agli occhi di un ex Atletico Madrid, ovvero Antoine Griezmann. Il francese gioca tutt'ora nella MLS dopo aver chiuso l'avventura con i Colchoneros ma è sempre rimasto legato al suo ex club e alle sue sorti motivo per cui ha deciso prontamente di prendere le difese dell'attaccante canadese: "Sei tu quello sovrappeso", ha commentato in risposta ad un sostenitore biancorosso.
Tornando al campo, la squadra di Diego Simeone tornerà in campo domani pomeriggio alle 16.15 contro l'Athletic Bilbao. In caso di successo per i Colchoneros sarebbe la seconda vittoria consecutiva che, a sua volta, consentirebbe ai biancorossi, come minimo, di consolidare il terzo posto. In attesa della altre partite del fine settimana. Una buona occasione anche per David per fare ricredere i suoi nuovi tifosi.
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