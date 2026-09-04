Sembra proprio che Jonathan David dovrà faticare molto per riprendersi la sua rivincita dopo le stagioni poco entusiasmanti alla Juventus. La strada, infatti, si è fatta subito in salita per l'ex bianconero. L'attaccante canadese ha preso parte al suo primo allenamento con i nuovi compagni dell'Atletico Madrid ma il suo primo impatto non è stato promettente: a causa della sua forma fisica. Un video ha infatti mostrato il classe 2000 in sovrappeso, un particolare che ai tifosi dei Colchoneros non è piaciuto.

David sbeffeggiato dai tifosi dell'Atletico Madrid: "Sei in sovrappeso". Lo difende Griezmann

La nuova avventura di Jonathan David come giocatore dell'non ha avuto un inizio promettente. L'attaccante canadese, come ricordiamo, è arrivato ai Colchoneros in prestito dallama i tifosi biancorossi hanno nutrito già forti dubbi sul classe 2000. Su internet sono circolati alcuni video del suo primo allenamento e il giocatore è visibilmente apparso non nelle migliori condizioni fisiche. Un particolare che ai sostenitori dell'Atletico non è sfuggito tanto che alcuni hanno commentato con parole pocho lusinghiere, altri lo hanno apertamente definito "in sovrappeso".

Le dure parole nei confronti di David, a loro volta, non sono passate inosservate agli occhi di un ex Atletico Madrid, ovvero Antoine Griezmann. Il francese gioca tutt'ora nella MLS dopo aver chiuso l'avventura con i Colchoneros ma è sempre rimasto legato al suo ex club e alle sue sorti motivo per cui ha deciso prontamente di prendere le difese dell'attaccante canadese: "Sei tu quello sovrappeso", ha commentato in risposta ad un sostenitore biancorosso.

TORINO, ITALIA - 27 AGOSTO: Jonathan David della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 27 agosto 2026 a Torino, Italia. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Tornando al campo, la squadra di Diego Simeone tornerà in campo domani pomeriggio alle 16.15 contro l'Athletic Bilbao. In caso di successo per i Colchoneros sarebbe la seconda vittoria consecutiva che, a sua volta, consentirebbe ai biancorossi, come minimo, di consolidare il terzo posto. In attesa della altre partite del fine settimana. Una buona occasione anche per David per fare ricredere i suoi nuovi tifosi.