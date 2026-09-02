Per questa stagione, l'Atlético Madrid potrà fare affidamento su un nuovo attaccante e si tratta di Jonathan David. Il canadese, infatti, negli ultimi giorni di calciomercato è stato ceduto dalla Juventus alla squadra che milita nella Liga. La formula dell'operazione consiste in un prestito con diritto di riscatto. Nel corso della giornata odierna, presso il Riyadh Air Metropolitano, la squadra della capitale spagnola ha presentato il suo nuovo innesto per il reparto offensivo, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Atlético Madrid, David: "Prometto gol. La mia permanenza non dipenderà da me"

del club, con le seguentiha presentato il canadese: "Il mercato si è chiuso ieri e siamo molto soddisfatti della rosa, che include l'aggiunta di un attaccante di qualità come Jonathan David. Cresciuto in Canada, è arrivato in Europa nel 2018 col Gent e poi è passato al Lille, con cui ha segnato 109 gol fornendo anche ottime prestazioni in Champions League, dove ha segnato nove reti di cui due contro di noi. Dopo una stagione Italia, adesso tocca a noi tifosi dell'Atlético goderci la sua velocità ed i suoi gol". Dopo queste parole, David ha iniziato a parlare dicendo: "Questo è un grande club ed indossare questa maglia mi rende orgoglioso. Si tratta di una".

Torino, Italia - 29 agosto 2026: Jonathan David della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e Parma all'Allianz Stadium. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Sulla possibile permanenza in Spagna, l'ex Juve ha dichiarato: "La decisione finale non spetta a me. Quel che posso fare è segnare gol". Poi ha parlato della sua nuova squadra: "Ho parlato con l'allenatore e coi miei nuovi compagni. In ogni grande club c'è competizione e voglio offrire ottime prestazioni. Sono pronto per questa sfida. La settimana scorsa ho giocato e ho svolto anche tutto il pre-campionato. Credo di avere le qualità per giocare qui, dove ci sono tanti giocatori talentuosi".