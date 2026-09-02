Un'assenza pesante alla vigilia delle grandi sfide, ma anche un messaggio di fiducia: Scott McTominay racconta il momento delicato che sta vivendo, senza nascondere le difficoltà e con lo sguardo già rivolto al ritorno in campo con il Napoli.

McTominay, l'aritmia e l'operazione: "Ci vediamo presto"

Intervistato dal 'Corriere della Sera', il centrocampista delha spiegato di essere alle prese con un'definita benigna e già riscontrata da qualche tempo, ma che perdovrà sottoporsi ad un intervento.l'affronta cosi: "Non sono preoccupato, è un problema che devo affrontare, ma ci vedremo prestissimo e più forte di prima. Sono stato male al Mondiale ed è stato molto difficile, ovviamente vorrei dare sempre il mio contributo ai compagni. Purtroppo però ci sono cose che non sono prevedibili", ha spiegato il centrocampista. L'assenza arriva inoltre in un momentodi questo avvio di stagione, con ilsubito atteso dalla sfida contro l'in Serie A e dagli, ma McTominay hanei compagni: "È una partita importante, una sfida enorme, ma sono certo che la squadra sarà concentrata, l'Inter non è più forte di noi. Li abbiamo già battuti una volta, quindi non vedo perchè non dovremo riuscirsi di nuovo...", conclude McTominay.

NAPOLI, ITALIA - 30 AGOSTO: Scott Mctominay di SCC Napoli guarda durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona il 30 agosto 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

"Champions? Vogliamo andare avanti"

Tra gli obiettivi stagionali,indica soprattutto la, dicendo: "Per noi è molto importante andare avanti", sottolineando anchedelle gare europee e l'approdo sulla panchina di un allenatore più: "Ogni partita di Champions è dura, ma quest'anno abbiamo un allenatore più adattabile al calcio europeo e questo dovrebbe aiutarci molto", spiega lo scozzese, facendo ovviamente riferimento a, chiamato a sostituire. Proprio con quest'ultimo, l'ex United ci tiene a descrivere la sua esperienza: "Ho vissuto due anni bellissimi con lui. È un allenatore straordinario, un vincente seriale. Abbiamo bisogno di tempo per adattarci alle nuove idee tattiche di Allegri, ma finora è una brava persona con buone ambizioni", ha sottolineato lo scozzese.

Nel ritratto personale emerge infine un giocatore sempre più centrale nello spogliatoio: "Mi sento un leader, ma la mia idea è quella di avere standard elevati, alzare sempre il livello. Non mi piace urlare ai compagni, ma non mi piace nemmeno quando negli allenamenti si scherza troppo. Quindi si, mi sento un leader". Nel mezzo dell'intervista, tuttavia, una parentesi che avrà fatto correre un brivido lungo la schiena dei tifosi del Napoli, alla domanda su un'eventuale chiamata dal Real Madrid di Mourinho, suo ex allenatore al Manchester United e che lo ha fatto debuttare in Premier: "Se succedesse, ci penserei..."