Alcuni giorni fa Carlo Ancelotti ha dato il via alla generale ristrutturazione della nazionale del Brasile. In vista delle amichevoli contro Australia e India ha diramato le convocazioni. I nomi dei giocatori scelti, però, hanno fatto discutere al punto che, a riguardo, si è espresso anche il presidente Lula.

Lula ad Ancelotti: "Chiami più giocatori dai nostri campionati"

Il Brasile si prepara al suo primo impegno dopodi questa estate: l'eliminazione contro ladi, incontrata agli ottavi di finale, pesa ancora e Ancelotti ha scelto e avviato la rivoluzione totale. Che inizierà con le amichevoli di settembre: la Selecao volerà in Australia e poi, per la prima volta in assoluto, giocherà con l'India. Il tecnico italiano, dunque, ha diramato le convocazioni e queste hanno certamente fatto discutere. La nuova Selecao, come spiegato dallo stesso commissario tecnico, si fonderà suicon l'obiettivo di prepararli alquando diverranno l'ossatura della squadra. Sono pochi i giocatori presenti che hanno anche partecipato alla Coppa del Mondo di questa estate:. E, ovviamente, è definitivamente finita l'era di Neymar in maglia verdeoro.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, reagisce durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Di questa lista, però, in Brasile si è parlato tanto. Perché si tratta di una squadra totalmente rifondata, quasi da zero, e piena di giovani. Ma non solo: nel dibattito sportivo è entrato anche il presidente Lula. Il quale ha sollevato una questione, una antica questione: da sempre la nazionale guarda più ai giocatori, tanti, che militano all'estero, in particolare nei campionati europei. E questa, per il presidente, è una tendenza che va modificata. E così Lula stesso ha invitato Ancelotti a convocare più calciatori che militano nei campionati brasiliani: "Se fossi al suo posto, sceglierei i 22 migliori giocatori per ogni ruolo del campionato brasiliano e li porterei in nazionale. Si convocano solo atleti che giocano oltreoceano, anche quelli che militano in squadre di seconda divisione. C'è chi fa panchina in Europa, e sarà comunque scelto per la nazionale".

Lula "convenció" a Ancelotti. De llevar más jugadores del fúbtol local a la "canarinha" que dirige el italiano #ANSA https://t.co/xItgcqQMLN — ANSA Latina (@ANSALatinaNews) September 16, 2026

All'inizio il ct aveva convocato dieci calciatori provenienti dal campionato brasiliano. Che, poi, sono aumentati ad undici: è arrivato Matheus Martinelli del Fluminense al posto dell'infortunato Joao Pedro del Chelsea.