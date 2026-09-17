Il Brasile giocherà due amichevoli contro Australia e India
Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro
Alcuni giorni fa Carlo Ancelotti ha dato il via alla generale ristrutturazione della nazionale del Brasile. In vista delle amichevoli contro Australia e India ha diramato le convocazioni. I nomi dei giocatori scelti, però, hanno fatto discutere al punto che, a riguardo, si è espresso anche il presidente Lula.
Lula ad Ancelotti: "Chiami più giocatori dai nostri campionati"Il Brasile si prepara al suo primo impegno dopo il fallimentare Mondiale di questa estate: l'eliminazione contro la Norvegia di Haaland, incontrata agli ottavi di finale, pesa ancora e Ancelotti ha scelto e avviato la rivoluzione totale. Che inizierà con le amichevoli di settembre: la Selecao volerà in Australia e poi, per la prima volta in assoluto, giocherà con l'India. Il tecnico italiano, dunque, ha diramato le convocazioni e queste hanno certamente fatto discutere. La nuova Selecao, come spiegato dallo stesso commissario tecnico, si fonderà sui giovani con l'obiettivo di prepararli al Mondiale del 2030 quando diverranno l'ossatura della squadra. Sono pochi i giocatori presenti che hanno anche partecipato alla Coppa del Mondo di questa estate: Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Endrick e Vinicius. E, ovviamente, è definitivamente finita l'era di Neymar in maglia verdeoro.
Di questa lista, però, in Brasile si è parlato tanto. Perché si tratta di una squadra totalmente rifondata, quasi da zero, e piena di giovani. Ma non solo: nel dibattito sportivo è entrato anche il presidente Lula. Il quale ha sollevato una questione, una antica questione: da sempre la nazionale guarda più ai giocatori, tanti, che militano all'estero, in particolare nei campionati europei. E questa, per il presidente, è una tendenza che va modificata. E così Lula stesso ha invitato Ancelotti a convocare più calciatori che militano nei campionati brasiliani: "Se fossi al suo posto, sceglierei i 22 migliori giocatori per ogni ruolo del campionato brasiliano e li porterei in nazionale. Si convocano solo atleti che giocano oltreoceano, anche quelli che militano in squadre di seconda divisione. C'è chi fa panchina in Europa, e sarà comunque scelto per la nazionale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA