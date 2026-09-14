Ancelotti saluta Neymar: inizia l'era dei giovani per il nuovo Brasile
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Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, conferma ufficialmente la fine del ciclo di Neymar. Il fuoriclasse ha ricevuto numerose critiche per le scarse prestazioni fornite ai recenti Mondiali, causate dalle sue scarse condizioni fisiche. L'allenatore, intervistato da Cnn Esportes, svela la decisione definitiva del giocatore e difende la sua ultima convocazione: "Meritava di esserci per le sue qualità. Neymar ha già confermato di non voler tornare in nazionale". Il mister riconosce la grandezza assoluta della stella del Santos, ammettendo la difficoltà di trovare un vero erede: "Non può essere sostituito, perché era un talento straordinario e unico. Dunque, un giocatore insostituibile".
Il nuovo corso verdeoro e la priorità ai giovaniChiuso il capitolo Neymar, la Seleção guarda avanti. Ancelotti ribadisce la forte volontà di dare priorità ai giovani per ricostruire le fondamenta della squadra. Il rinnovamento della nazionale brasiliana inizia concretamente attraverso l'inserimento di diversi volti nuovi, per lo più giovani, già dalle ultime convocazioni ufficiali. Il CT predica calma ma traccia una rotta precisissima per le prossime sfide internazionali: "Credo che si debba procedere passo dopo passo".
La generazione del futuro verso i prossimi MondialiIl piano strategico dell'allenatore punta i riflettori sulle nuove leve del calcio sudamericano. Ancelotti detta l'agenda per i prossimi impegni sul campo: "In questo momento - per la prima partita e per le successive amichevoli che porteranno ai Mondiali - dobbiamo concentrarci sui giovani che potrebbero far parte del futuro: i nati nel 2004, 2005 e 2006". La base di talento a disposizione del Brasile appare sterminata e il commissario tecnico monitora con estrema attenzione anche i prospetti ancora più giovani: "Abbiamo giocatori di grande talento nati nel 2008 che ancora non giocano, ma che potrebbero farlo". La federazione appoggia pienamente questa coraggiosa visione tecnica. I tifosi sognano traguardi prestigiosi e aspettano con ansia le prossime sfide ufficiali della nuova corazzata verdeoro.
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