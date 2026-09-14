Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, conferma ufficialmente la fine del ciclo di Neymar. Il fuoriclasse ha ricevuto numerose critiche per le scarse prestazioni fornite ai recenti Mondiali, causate dalle sue scarse condizioni fisiche. L'allenatore, intervistato da Cnn Esportes, svela la decisione definitiva del giocatore e difende la sua ultima convocazione: "Meritava di esserci per le sue qualità. Neymar ha già confermato di non voler tornare in nazionale". Il mister riconosce la grandezza assoluta della stella del Santos, ammettendo la difficoltà di trovare un vero erede: "Non può essere sostituito, perché era un talento straordinario e unico. Dunque, un giocatore insostituibile".

Il nuovo corso verdeoro e la priorità ai giovani

Chiuso il capitolo, la Seleção guarda avanti.ribadisce la forte volontà di dare priorità aiper ricostruire le fondamenta della squadra. Il rinnovamento della nazionale brasiliana inizia concretamente attraverso l'inserimento di diversi volti, per lo più giovani, già dalle ultimeufficiali. Il CT predica calma ma traccia una rotta precisissima per le prossime sfide internazionali: "Credo che si debba procedere passo dopo passo".

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Neymar Jr (Brasile) reagisce durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

La generazione del futuro verso i prossimi Mondiali

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Il piano strategicopunta i riflettori sulle nuove leve del calcio sudamericano.detta l'agenda per i prossimi impegni sul campo: "In questo momento - per la prima partita e per le successive amichevoli che porteranno ai Mondiali - dobbiamo concentrarci sui giovani che potrebbero far parte del futuro: i nati nel 2004, 2005 e 2006". La base di talento a disposizione delappare sterminata e ilmonitora con estrema attenzione anche iancora più giovani: "Abbiamo giocatori di grande talento nati nel 2008 che ancora non giocano, ma che potrebbero farlo". La federazione appoggia pienamente questa coraggiosa visione tecnica. I tifosi sognanoprestigiosi e aspettano con ansia le prossime sfide ufficiali della nuovaverdeoro.