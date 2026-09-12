Dato che non sta giocando a causa di un infortunio, Neymar ha deciso di aiutare il Santos in un altro modo. Infatti, l'attaccante brasiliano ha deciso di aiutare la sua squadra vestendo i panni del dirigente e facendo un gesto molto importante. L'ex calciatore di Barcellona e Paris Saint-Germain ha deciso, insieme alla sua società NR Sports, di saldare il debito del club. In questo modo, la sua squadra potrà muoversi nuovamente sul mercato dato che la FIFA aveva bloccato tre anni fa.

Neymar paga il debito del Santos e sblocca il mercato

Durante la sessione di calciomercato di tre anni fa, la squadra brasiliana stava trattando colper l'acquisto del centrocampista. Per cedere il giocatore, il club che milita inchiedeva circaDa qui ha avuto inizio unatra le parti con conseguente intervento da parte della. La massima istituzione calcistica, nel mese di maggio del, ha preso la decisione diil mercato del club brasiliano per ben tre sessioni di calciomercato. Ed ecco che, come riportato nelle ultime ore dai francesi di L'Equipe, c'è stato l'intervento di Neymar.

Il classe 1992 e NR Sports hanno pagato i debiti del club in cambio di spazi pubblicitari sulle maglie. In questo modo, O Ney ha potuto sbloccare il mercato della sua squadra ed ora potrà dilettarsi anche nel convincere dei giocatori a firmare per il Santos. Tra questi c'è il già ingaggiato Arthur, il quale non ha trovato fortuna in Europa durante le sue esperienze con le maglie di Barcellona, Juventus e Liverpool, club per i quali ha giocato tra il 2018 ed il 2023.

Amanhã tem mais um jogo na Vila e a preparação fora de campo faz toda a diferença! 💪⚽️



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Di recente, il Santos ha messo sotto contratto, che in passato è stato obiettivo di squadre italiane. L'esterno, nel corso di un'intervista, ha raccontato che stava per firmare per un club russo. Tuttavia, ha cambiato decisione dopo aver parlato con l'ex Barça e l'idea di giocare con lui gli stuzzicava parecchio. Un altro giocatore che potrebbe raggiungere O Ney e l'exe LiverpoolQuest'ultimo, a 34 anni, stava pensando di ritirarsi dopo aver rescisso il contratto cole febbraio.

Santos, Brasile - 2 settembre 2026: Neymar del Santos si riscalda prima del ritorno dei quarti di finale della Copa do Brasil 2026 tra Santos e Palmeiras all'Urbano Caldeira Stadium. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

In seguito a queste notizie, il giornalista del sito brasiliano UOL Bruno Lima ha spiegato che questi nuovi innesti porteranno un valore aggiunto al club anche se sono lontani dai loro momenti migliori. Inoltre, ha dichiarato che ai tifosi, i quali hanno ritrovato ambizione, sta piacendo molto questa versione di Neymar in modalità dirigente.