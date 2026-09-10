Neymar finisce nuovamente al centro delle polemiche e ancora una volta non per motivi legati al pallone. L'episodio che ha visto protagonista il numero 10 carioca si è consumato ieri sera nella sfida tra il suo Santos e l'Atletico Mineiro, partita valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Sudamericana alla quale il classe '92 non ha potuto prendere parte per un infortunio. L'ennesimo della stagione. Proprio questo sarebbe stato il motivo per cui i tifosi ospiti si sono scagliati contro l'attaccante che, a sua volte, avrebbe risposto con un'altra provocazione.

Neymar: "Gioco meglio io con un ginocchio"

Ieri sera si è giocata la sfida tra, valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Sudamericana. La partita, sul campo, ha visto trionfare i padroni di casa per 2-0 che hanno così ipotecato il passaggio del turno. Sugli spalti, invece, si è giocata un'altra "partita":. O'Ney non ha potuto essere della partita a causa di un infortunio alla coscia destra, motivo per cui è stato costretto ad assistere all'incontro in tribuna.

Ad un certo punto, i tifosi dell'Atletico Mineiro hanno inveito contro il numero 10 brasiliano per le sue ancora precarie condizioni fisiche che negli ultimi anni lo hanno tenuto tante volte lontani dal terreno di gioco. Stuzzicato dai sostenitori dei Galo con cori ed insulti, la reazione del classe'92 non si è fatta attendere. Si è rivolto direttamente alla curva avversaria con sorriso polemico, per poi gridare a gran voce: "Anche senza un ginocchio sono comunque meglio di tutti i giocatori della vostra squadra".

Neymar to an Atlético Mineiro fan:



“Me without a knee is still better than everyone on your team!” 💀😂 pic.twitter.com/ameVhPJM0v — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 10, 2026

La scena, ripresa da telecamere e cellulari, è diventata virale nel giro di pochi minuti. La reazione del fuoriclasse brasiliano la si potrebbe interpretare come quella di un giocatore che, nonostante il talento innato,che ultimamente gli ha fatto perdere credibilità e continuità. Neymar è un calciatore fuori dal comune, questo nessuno lo ha mai messo in dubbio, ma è chiaro che ormai da tre anni i suoi problemi fisici non garantiscono più quella continuità di un tempo. E di questo ne hanno risentito siache