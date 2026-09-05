Il Santos perde Neymar per diverse partite. Il fuoriclasse brasiliano, ex Barcellona e Paris Saint-Germain rimarrà ai box del tempo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Dopo l'addio alla nazionale e il ritorno in campo con il club, O'Ney è costretto a fermarsi.

Santos, guaio Neymar: lesione muscolare per il brasiliano

Proprio di recente, Neymar si era scagliato contro il suo club , accusandolo di tenere un campo in condizioni pessime. Le troppe zolle del rettangolo di gioco avrebbero causato problemi fisici e difficoltà ai compagni di squadra. A quanto pare, però, anche per lui le cose non sarebbero andate bene. Durante il primo tempo della sfida di Copa do Brasil tra Santos e Palmeiras il brasiliano ha avvertito dolore ed ha lasciato il campo.

SANTOS, BRASILE - 2 SETTEMBRE: Neymar Junior del Santos corre con la palla durante la partita di ritorno dei Quarti di Finale della Copa do Brasil 2026 tra Santos e Palmeiras allo Stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 2 settembre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

In giornata sono arrivati i risultati degli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante classe 1992. Neymar soffrirebbe una lesione muscolare di tipo 2B al muscolo anteriore della coscia destra. La zona è certamente delicata e sbilanciarsi sui tempi di recupero, considerato lo storico del calciatore, è quantomeno un azzardo. Di certo occorreranno diverse settimane e per il Santos non è un bel momento.

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Il club brasiliano, infatti, ha come obiettivo prioritario la. Non retrocedere senza la propria stella di maggior talento sarà senza dubbio complicato, anche se la classifica non appare ancora tragica. Oggi il Santos eed è staccato di 4 lunghezze dalla prima squadra che retrocederà. Dovrebbe farsi scavalcare da tre squadre, dunque, per perdere la categoria. Al di là del campionato, il Santos è impegnato anche in Copa Sudamericana, in cui affronterà l'nel quarto di finale. Da quando è tornato in Brasile, Neymar ha accusato diversi problemi di natura fisica alla coscia sinistra, al femore della coscia destra, al menisco del ginocchio sinistro e al polpaccio destro. Fin qui, però, O'Ney ha realizzatoin 24 partite complessive stagionali.