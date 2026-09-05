Neymar è di nuovo ai box. Nonostante la sua sia una buona stagione, adesso l'ex PSG dovrà fare i conti con un nuovo guaio a livello muscolare.
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Il Santos perde Neymar per diverse partite. Il fuoriclasse brasiliano, ex Barcellona e Paris Saint-Germain rimarrà ai box del tempo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Dopo l'addio alla nazionale e il ritorno in campo con il club, O'Ney è costretto a fermarsi.
Santos, guaio Neymar: lesione muscolare per il brasilianoProprio di recente, Neymar si era scagliato contro il suo club, accusandolo di tenere un campo in condizioni pessime. Le troppe zolle del rettangolo di gioco avrebbero causato problemi fisici e difficoltà ai compagni di squadra. A quanto pare, però, anche per lui le cose non sarebbero andate bene. Durante il primo tempo della sfida di Copa do Brasil tra Santos e Palmeiras il brasiliano ha avvertito dolore ed ha lasciato il campo.
In giornata sono arrivati i risultati degli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante classe 1992. Neymar soffrirebbe una lesione muscolare di tipo 2B al muscolo anteriore della coscia destra. La zona è certamente delicata e sbilanciarsi sui tempi di recupero, considerato lo storico del calciatore, è quantomeno un azzardo. Di certo occorreranno diverse settimane e per il Santos non è un bel momento.
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