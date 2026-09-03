Si pensava di non poter sentire più il nome di Neymar JR legato al calcio dopo il penalty realizzato nella Coppa del Mondo contro la Norvegia. La spedizione centro-nord americana è stata disastrosa per la Seleção. Dopo un girone poco convincente, nonostante il primo posto ai danni del Marocco, i verdeoro sono usciti precocemente proprio contro i norvegesi. Neymar, chiamato in nazionale da Carlo Ancelotti sotto l'enorme pressione del tifo brasiliano, ha giocato poco o nulla della competizione. Dopo un ritorno in grande stile al Santos, O'Ney ha salvato i bianconeri dalla retrocessione con grandi prestazioni, fornite spesso da infortunato. I problemi fisici hanno sempre tormentato il giocatore brasiliano, ma con l'età che avanza, questi infortuni sono sempre più frequenti. Tuttavia, a incidere sulla condizione fisica del numero 10, non c'è solo una questione personale. A complicare le giocate in campo di Neymar, ci sono anche le pessime condizioni del manto erboso di Vila Belmiro.

Neymar furioso con lo staff del Santos

SANTOS, BRASILE - 2 SETTEMBRE: Neymar Junior del Santos combatte per la palla con Murilo del Palmeiras durante la partita di seconda tappa dei quarti di finale della Copa do Brasil 2026 tra Santos e Palmeiras allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 2 settembre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Il Santos si giocava l'accesso alle semifinali della Coppa nazionale brasiliana. I quarti di finale si sono giocati contro il Palmeiras, che aveva sconfitto i bianconeri all'andata per 3-0. Dunque, la squadra di Neymar e Gabigol avrebbe dovuto compiere una vera e propria impresa per superare il turno. Come citato in precedenza, a complicare i piani di gara del Santos (match terminato poi per 0-0), si è inserito il terreno di gioco di Vila Belmiro.

🚨 AGORA! Neymar DETONA gramado da Vila Belmiro nas redes sociais: "Trabalho de merd*".



"Queria dar os parabéns ao responsável pelo campo da Vila Belmiro...



Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos.



INACREDITÁVEL!



Além de jogar contra o adversário, nós… pic.twitter.com/cHaDxaAPiv — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 3, 2026

O'Ney, nel pieno di una stagione da 8 reti e 8 assist in 24 match, ha subito un infortunio alla fine del 1T e dopo essere rientrato negli spogliatoi in lacrime, ha lasciato ai social tutta la sua frustrazione. In una storia di Instagram, il fuoriclasse verdeoro ha commentato duramente le condizioni del campo di casa: "Voglio fare i complimenti al responsabile del nostro terreno di gioco. Non ho mai giocato in un campo così. È incredibile che abbiano smontato le zolle il giorno prima della partita, era pieno di buche. Il campo è diventato così un nostro avversario, avendo difficoltà nel frenare e nel ripartire a causa della sua irregolarità. 3 giocatori hanno sentito male alla fine della prima metà di gioco, ottimo lavoro di m***a! Anche io ho sentito un fastidio alla coscia, spero non sia nulla di grave... adesso bisogna concentrarsi sul recuperare e andare avanti".