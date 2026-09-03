Una visita dal sapore speciale a Valdebebas. Carlo Ancelotti è tornato nella casa del Real Madrid, il club che ha guidato per anni conquistando trofei e lasciando un segno profondo nella storia recente della società. L'attuale commissario tecnico del Brasile ha fatto visita alla squadra durante la preparazione, incontrando José Mourinho, lo staff e i calciatori prima dell'allenamento.

Una visita speciale, Ancelotti torna a Madrid

Per Ancelotti è stata l'occasione per riabbracciare tanti volti conosciuti durante la sua lunga esperienza sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano ha salutato praticamente tutti i giocatori presenti, fermandosi a parlare con diversi di loro in un clima particolarmente disteso. Non sono mancate le battute e le risate, soprattutto nel momento dell'incontro con Mourinho, con il quale Ancelotti ha condiviso il palcoscenico del calcio internazionale per molti anni.

La scena ha raccontato soprattutto il clima di familiarità che continua a legare Ancelotti all'ambiente madridista. Nonostante oggi il suo lavoro sia concentrato sulla nazionale brasiliana, il rapporto con il Real Madrid resta speciale. A Valdebebas il tecnico è stato accolto con affetto e ha potuto riabbracciare diversi protagonisti con cui ha condiviso momenti importanti.

⚪️👋🏼 Carlo Ancelotti, at Valdebebas today to attend Real Madrid training session. pic.twitter.com/jjccWziLHY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

L'incontro con Mourinho ha aggiunto un ulteriore elemento alla giornata. Due allenatori dalla personalità fortissima, protagonisti di una lunga rivalità sportiva ma anche accomunati da una grande stima nel mondo del calcio, si sono ritrovati lontano dalla tensione delle partite. Tra saluti, sorrisi e qualche battuta, il loro incontro ha restituito un'immagine più informale e umana di due grandi protagonisti delle panchine europee.

Carlo Ancelotti, Brasile (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Ancelotti, del resto, conosce molto bene ogni angolo di Valdebebas. Nella sua esperienza al Real Madrid ha costruito un rapporto profondo con il club, con i giocatori e con l'ambiente. Il suo ritorno, seppur soltanto per una visita, ha quindi assunto un significato particolare.

Prima dell'allenamento, il tecnico italiano ha avuto modo di salutare la squadra e scambiare qualche parola con i calciatori. Un incontro breve ma significativo, caratterizzato dall'affetto e dalla leggerezza di chi torna in un luogo che ha rappresentato una parte importante della propria carriera. Adesso Ancelotti è concentrato sulla nuova avventura alla guida del Brasile, ma il legame con Madrid rimane intatto. E il ritorno a Valdebebas, tra abbracci, sorrisi e risate con Mourinho, ne è stata un'ulteriore conferma.