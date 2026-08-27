Nel Lille si è ufficialmente aperto il caso legato all'attaccante belga classe 2005, Matias Fernandez-Porto. Il ragazzo ha espresso per tutta l'estate la ferma intenzione di cambiare squadra, tentando una nuova avventura. Di comune accordo, l'allenatore e la dirigenza hanno preferito non convocarlo per il prossimo imminente impegno stagionale.

Lille, Fernandez-Porto non convocato. Ancelotti: "Mi concentro su chi c'è"

Nella serata di domani, venerdì 27 agosto alle 20.45, il Lille affronterà il primo matchdella sua stagione. Dopo l'esordio con vittoria in trasferta sull'Angers per 0-2, sul cammino degli uomini di Davide Ancelotti si presenta l'ostacolo più arduo del campionato: il Paris Saint-Germain . Per la sfida in programma al Pierre-Mauroy, il Lille non potrà fare affidamento sul proprio talento classe 2005 Matias Fernandez-Porto. A spiegarne le ragioni è stato l'allenatore in conferenza stampa.

COMO, ITALIA - 18 LUGLIO: Matias Fernandez-Pardo del Lille segna il gol durante l'amichevole tra Como e Lille allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 18 luglio 2025 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

"Non prenderà parte agli allenamenti sino a che non si sarà chiusa la finestra di mercato. La decisione è stata presa in accordo con il club. Attendiamo prima che rientri nel gruppo che la situazione si risolva", così Davide Ancelotti ha presentato il tema che sta dividendo lo spogliatoio. Proseguendo: "Rimango concentrato su chi verrà con noi domani e su chi si allena con il gruppo squadra". A dire il vero, l'attaccante belga non era presente già nei convocati della prima gara stagionale, avendo dovuto scontare un turno di squalifica.

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Evidentemente, dunque, l'esordio di Fernandez dovrà ancora attendere e non è affatto escluso che possa avvenire sempre con il Lille, sebbene ladi cambiare aria sia nota. Per chiarire come lo spogliatoio ha reagito alla decisione dell'allenatore, basta ascoltare le parole pronunciate dal compagno algerino Nabil Bentaleb: "Matias è un ragazzo che ha valore e ci ha dato grande aiuto lo scorso anno.e dobbiamo concentrarci sui calciatori che giocheranno domani".