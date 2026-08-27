Sta giungendo alle sue fasi finali la trattativa tra il Liverpool e il PSG per l'acquisto dell'esterno d'attacco francese Bradley Barcola. Lo riferisce Fabrizio Romano. Manca solo lo scambio di documenti e l'ufficialità, al club parigino andranno 100 milioni di sterline più 40 milioni di bonus.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴



Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.



Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Barcola lascia il PSG e si trasferisce al Liverpool

Il Liverpool di Andonipiazza un grande colpo di mercato: arriva. L'esterno di attacco, classe 2002, diventerà un giocatore dei Reds. Le due società, infatti, sono ai dettagli: l'accordo è definito. Il Paris Saint-Germain si è convinto a cederlo, vista la sovrabbondanza di giocatori a disposizione diin quella posizione. Il club parigino, quindi, ha ammorbidito le sue precedenti richieste: si parlava, infatti, di circa. Per la squadra del neo allenatore Iraola si tratta di un rinforzo importante: destinato a rinforzare il reparto offensivo del Liverpool.

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Bradley Barcola del PSG osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Barcola, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili del Lione. E con la maglia bianca, rossa e blu ha anche debuttato come professionista per poi giocare due stagioni nel campionato francese. Nel 2023 lo compra il PSG, che paga la clausola rescissoria di ben 45 milioni di euro. Nelle tre stagioni in forza ai parigini ha vinto tre campionati e le due Champions League.

Il volume complessivo dell'operazione, secondo Romano, si aggirerà attorno ai 140 milioni di euro. La base è la parte fissa di ben 100 milioni di sterline. Ovviamente, in più, ci sono svariati bonus accessori: sono questi a far lievitare il totale dell'offerta dei Reds a ben 140 milioni. Una nuova operazione di mercato che, dunque, non fa altro che confermare le illimitate capacità di spesa dei club di Premier League. Guardando al solo Liverpool, infatti, si nota subito come in questa sessione di mercato abbia speso più di 200 milioni di euro. Oltre all'operazione Barcola, è necessario considerare gli acquisti di Jérémy Jacquet, che è costato oltre 65 milioni, e Víctor Muñoz, pagato 40 milioni.