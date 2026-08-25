L’ex difensore del Liverpool e oggi opinionista di Sky Sports, Jamie Carragher, ha definito la sessione di mercato dell’estate 2025 come una delle più deludenti nella storia della Premier League, arrivando a ipotizzare che possa essere considerata addirittura la peggiore di sempre. Un giudizio pesantissimo, soprattutto considerando l’investimento complessivo sostenuto dai Reds, vicino ai 445 milioni di sterline. Tanti acquisti e costosi, che non hanno portato i risultati sperati al club senza spiccare nemmeno a livello personale.

Florian Wirtz, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong e Hugo Ekitike. Tutti acquisti che dovevano portare il Liverpool a lottare per tutto, e che invece hanno deluso (chi a causa infortunio e chi per l'adattamento al nuovo campionato), facendo pensare alle cifre investite per ognuno di loro.

Liverpool e il mercato fallimentare del 2025: le parole di Carragher

Dopo un'annata da dimenticare, i Reds hanno chiuso la stagione precedente soltanto al, molto lontani dalle aspettative generate dal mercato stellare di quella sessione estiva. L'unica vera nota positiva tra i grandi investimenti è stata, autore ditra tutte le competizioni prima di essere fermato da un. Anche Giovanni Leoni è stato frenato da un problema fisico, mentre altri acquisti non sono riusciti a incidere come previsto nonostante lo spazio concesso.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 MARZO: Virgil van Dijk del Liverpool appare scoraggiato al termine della partita di Premier League tra Liverpool e Tottenham Hotspur ad Anfield il 15 marzo 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Florian Wirtz invece, arrivato dal Bayer Leverkusen come uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, ha ottenuto dei numeri decisamente inferiori rispetto al suo solito: 49 presenze, 7 gol e 8 assist tra tutte le competizioni (5 gol e 3 assist in campionato). Anche Isak, che è stato l'investimento più importante, ha collezionato solo 22 presenze, 4 gol e 1 assist tra tutte le competizioni, rivelandosi la delusione numero 1 tra i nuovi volti.

"È una partita con Iraola, ma stiamo parlando di 12 mesi di rendimento insufficiente da parte di tutti questi giocatori, ad eccezione di Ekitike", ha spiegato l'ex difensore intervenendo a Sky Sports Monday Night Football.

Continua: "Se la situazione non cambierà nei prossimi due o tre mesi con Iraola e se questi giocatori non miglioreranno, credo che ci troveremo di fronte a quella che potrebbe essere considerata la peggiore sessione di mercato nella storia della Premier League".

Chiude spiegando perché per lui quel mercato è stato così fallimentare: "L'idea non era semplicemente quella di avere questi giocatori che arrivassero e fossero bravi, ma di creare una nuova dinastia per il Liverpool".

La situazione è resa ancora più delicata dal cambio in panchina, con Andoni Iraola che ha raccolto l'eredità di Arne Slot e dovrà provare a valorizzare una rosa costruita con un investimento senza precedenti e con l'addio di Mohamed Salah a complicare l'evoluzione del club, continua a lavorare sul mercato per completare la squadra, ma l'inizio della nuova stagione non ha cancellato i dubbi già presenti.

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Il pareggio per 2-2 contro il Newcastle nella prima giornata ha mostrato ancora alcune delle difficoltà già evidenziate nella scorsa stagione. Il Liverpool ha rimontato nel finale grazie al rigore trasformato da Dominik Szoboszlai, ma la prestazione ha lasciato ancora interrogativi sulla solidità della squadra.

Per Carragher, dunque, il tempo sta per scadere e i milioni spesi un anno fa devono assolutamente trasformarsi in prestazioni e risultati. In caso contrario, quella che doveva essere la base per costruire una nuova dinastia rischia di diventare uno dei più grandi fallimenti di mercato nella storia recente della Premier League.