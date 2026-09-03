Finisce un'era per il calcio bosniaco. Nelle ultime ore, il capitano Edin Dzeko ha annunciato ufficialmente sui suoi canali social l'addio alla Nazionale. All'età di 40 anni, dopo aver giocato il suo ultimo Mondiale, l'attaccante ex Roma e Inter disputerà la sua ultima partita con i Zmajevi il prossimo 2 ottobre contro la Svezia.

Dzeko annuncia il ritiro dalla nazionale bosniaca

Attraverso un lungo e toccante post su Instagram, Edin Dzeko ha annunciato che il prossimo 2 ottobre giocherà ufficialmente la sua ultima partita con la maglia della nazionale bosniaca: "A volte mi sono chiesto quando sarebbe arrivato questo momento… Ma non avrei mai immaginato quanto mi sarei emozionato scrivendo queste parole. Il 2 ottobre, contro la Svezia, giocherò la mia ultima partita con la nazionale".

ZENICA, BOSNIA ED ERZEGOVINA - 31 MARZO: Edin Dzeko e Kerim Alajbegovic della Bosnia ed Erzegovina festeggiano la vittoria dopo la partita di spareggio per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Italia allo Stadion Bilino Polje il 31 marzo 2026 a Zenica, Bosnia ed Erzegovina. (Foto di Getty Images/Getty Images)

Continuando, l'attaccante ex Roma e Inter ha raccontato: "Niente nella mia carriera è mai stato paragonabile all'orgoglio che ho provato ogni singola volta che ho indossato quella maglia. Niente. Era il sogno della mia infanzia, un sogno che ho portato con me in ognuna delle 151 occasioni in cui ho avuto l'onore di rappresentare il mio paese su un campo da calcio. Sono sempre stato orgoglioso di farlo, proprio come la prima volta. Sono passati quasi vent'anni da quella partita contro la Turchia. Tante cose sono cambiate, e anch'io sono cambiato, ma il mio amore per questa maglia non è mai cambiato".

"Sento che è arrivato il momento di farmi da parte"

Nel post, Dzeko ha poi sostenuto di volersi far da parte elencando i tanti grandi momenti vissuti con i Zmajevi: "Ora sento che è arrivato il momento di farmi da parte. Se a 40 anni sono arrivato a giocare per la nazionale, è perché ho dato davvero tutto me stesso. Ogni volta. Tutto. Giocare per il mio paese è stata l'esperienza più emozionante che il calcio mi abbia mai offerto. La qualificazione al nostro primo Mondiale nel 2014 rimane uno dei momenti più felici della mia vita da calciatore. Le emozioni provate la sera del gol contro il Galles, e poi a Zenica contro l'Italia a marzo, rimarranno per sempre nel mio cuore. Vedere la mia gente festeggiare per le strade delle nostre città è stato un altro incredibile regalo che il calcio mi ha fatto.".

Caricamento post Instagram...

Infine, l'attaccante bosniaco ha chiuso il suo lungo messaggio scrivendo: "Ci sarà tempo per ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno sostenuto durante questo meraviglioso percorso. Per ora, spero solo che sarete lì quella sera contro la, così potremo condividere un'altra emozione... Perché ognuno di questi momenti incredibili è stato qualcosa che abbiamo vissuto insieme. Ed è così che voglio vivere la mia ultima notte con la maglia della mia nazionale: con tutti voi al mio fianco, indossandoe che amerò per il resto della mia vita".