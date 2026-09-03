In occasione del Gran Galà del Calcio, svoltosi per questa edizione nella magnifica cornice del Teatro alla Scala di Milano, il capitano e numero 10 dell'Inter, Lautaro Martinez, è stato inserito nella top 11 della squadra della Serie A per la passata stagione, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo con 17 reti. Prima dell'inizio della cerimonia, l'attaccante argentino ha raccontato del concreto interesse del Barcellona nei suoi confronti.

Julian x Lautaro, come in Nazionale (quasi)

Il calciomercato del, dopo gli addii di, aveva una priorità: la punta. Il prescelto, come abbiamo ampiamente capito nel corso di questa estenuante estate, era. Il centravanti argentino, compagno di squadra in Nazionale di Lautaro, ha fatto carte false pur di trasferirsi nella squadra dei suoi sogni, con dichiarazioni dagli USA durante il, allenamenti saltati e certificati medici che, però, non hanno fatto indietreggiare di un millimetro la posizione, ben salda, della dirigenza dell'di non venderlo ai rivali spagnoli.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lautaro Martinez sostituisce Julian Alvarez dell'Argentina durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo Stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail, in Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Così, il club catalano, conscio dell'impossibilità di manovra sulla pista più acclarata, ha spostato il mirino sul piano B: Lautaro Martinez. Le voci di un presunto interesse del Barcellona non hanno mai portato all'inizio di trattative con l'Inter, né tantomeno trovavano conferme. Almeno fino alle parole del diretto interessato, lasciate ieri al Gran Galà del Calcio.

Barcellona? No, grazie

"Quando arrivano queste offerte e queste chiamate fa sempre piacere, perché uno lavora per stare al top., ma io ho le idee ben chiare: ho voluto rimanere qui, con i miei compagni e con questi tifosi magnifici.. Finché mi vorranno e servirò a questa squadra, io resterò qui.lo sappiamo,. Ma la mia volontà è chiara". Con queste dichiarazioni, il capitano nerazzurro ha confermato l'interesse del Barcellona, preferendo però continuare a indossare i colori della sua vita.

MILANO, ITALIA - 02 SETTEMBRE: (L-R) Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale partecipano al Gran Galà del Calcio AIC al Teatro alla Scala il 02 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Sara Cavallini - Inter/Inter via Getty Images)

Lautaro è tornato sulla finale del Mondiale, trascorsa inaspettatamente in panchina per tutti e 120 i minuti: "Rispetto la scelta di Scaloni, credo di aver fatto un ottimo Mondiale e son contento. Credo che è una rivincita rispetto all’ultimo Mondiale, mi sono preparato bene". Infine, il suo pensiero sull'addio di Piero Ausilio dopo 28 anni: "Non sapevo nulla, mi dispiace tantissimo.. fin dal primo giorno in Argentina mi ha trasmesso fiducia.. lo chiamerò, mi chiamerà ma come gli dico sempre: gli ho salvato la vita io".