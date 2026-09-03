Il capitano dell'Inter ha dimostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto tenga ai colori nerazzurri
Il ritorno del Capitano! L'Inter annuncia il recupero di Lautaro Martinez in grande stile
In occasione del Gran Galà del Calcio, svoltosi per questa edizione nella magnifica cornice del Teatro alla Scala di Milano, il capitano e numero 10 dell'Inter, Lautaro Martinez, è stato inserito nella top 11 della squadra della Serie A per la passata stagione, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo con 17 reti. Prima dell'inizio della cerimonia, l'attaccante argentino ha raccontato del concreto interesse del Barcellona nei suoi confronti.
Julian x Lautaro, come in Nazionale (quasi)Il calciomercato del Barcellona, dopo gli addii di Lewandowski e Ferran Torres, aveva una priorità: la punta. Il prescelto, come abbiamo ampiamente capito nel corso di questa estenuante estate, era Julian Alvarez. Il centravanti argentino, compagno di squadra in Nazionale di Lautaro, ha fatto carte false pur di trasferirsi nella squadra dei suoi sogni, con dichiarazioni dagli USA durante il Mondiale, allenamenti saltati e certificati medici che, però, non hanno fatto indietreggiare di un millimetro la posizione, ben salda, della dirigenza dell'Atletico Madrid di non venderlo ai rivali spagnoli.
Così, il club catalano, conscio dell'impossibilità di manovra sulla pista più acclarata, ha spostato il mirino sul piano B: Lautaro Martinez. Le voci di un presunto interesse del Barcellona non hanno mai portato all'inizio di trattative con l'Inter, né tantomeno trovavano conferme. Almeno fino alle parole del diretto interessato, lasciate ieri al Gran Galà del Calcio.
#Inter, #Lautaro e Agustina pic.twitter.com/yoRkKA3hcG— Simone Togna (@SimoneTogna) September 2, 2026
Barcellona? No, grazie"Quando arrivano queste offerte e queste chiamate fa sempre piacere, perché uno lavora per stare al top. Le voci erano vere, ma io ho le idee ben chiare: ho voluto rimanere qui, con i miei compagni e con questi tifosi magnifici. Io rimarrei per sempre. Finché mi vorranno e servirò a questa squadra, io resterò qui. Poi nel calcio lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via. Ma la mia volontà è chiara". Con queste dichiarazioni, il capitano nerazzurro ha confermato l'interesse del Barcellona, preferendo però continuare a indossare i colori della sua vita.
Lautaro è tornato sulla finale del Mondiale, trascorsa inaspettatamente in panchina per tutti e 120 i minuti: "Rispetto la scelta di Scaloni, credo di aver fatto un ottimo Mondiale e son contento. Credo che è una rivincita rispetto all’ultimo Mondiale, mi sono preparato bene". Infine, il suo pensiero sull'addio di Piero Ausilio dopo 28 anni: "Non sapevo nulla, mi dispiace tantissimo.. fin dal primo giorno in Argentina mi ha trasmesso fiducia.. lo chiamerò, mi chiamerà ma come gli dico sempre: gli ho salvato la vita io".
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