Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Il Teatro alla Scala di Milano si è trasformato per una notte nel teatro del calcio italiano. Nella serata di ieri, infatti, si è tenuto il Gran Galà del Calcio Aic 2026, evento organizzato dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Nel corso della serata, sono stati tanti i premi consegnati ai protagonisti dello scorso campionato, dunque, vediamo i vincitori di tutti i riconoscimenti.

Premi individuali: Dimarco miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore

Nessuna sorpresa per ciò che concerne il vincitore del premio di miglior giocatore della Serie A 2025/26. Record di assist in una singola stagione del massimo campionato italiano (18), 7 reti e vittoria dello Scudetto con l'Inter: Federico Dimarco è il miglior calciatore della scorsa stagione di Serie A.

MILANO, ITALIA - 02 SETTEMBRE: (L-R) Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale partecipano al Gran Galà del Calcio AIC al Teatro alla Scala il 02 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Sara Cavallini - Inter/Inter via Getty Images)

Quanto alla panchina, Cesc Fabregas è stato nominato miglior allenatore dell'anno dopo aver guidato il suo Como dalla Serie B alla conquista di uno storico piazzamento in Champions League in appena tre stagioni. Tra gli altri protagonisti dei lariani, Nico Paz riceve il premio di miglior giovane della Serie A, seguito da Liberali (passato al Como in estate) come miglior giovane della Serie B dopo la grande annata a Catanzaro.

Tutti gli altri premi

I giocatori al Gran Galà del calcio hanno deciso: è #Dimarco il miglior calciatore della #SerieAEniLive 25/26 🏆✨#DAZN pic.twitter.com/BJfTj6zggI — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 2, 2026

Tra gli altri premi, l'conquista il riconoscimento di società dell'anno, mentre,quello di miglior arbitro. Il gol più bello della scorsa stagione va, invece, allo splendido mancino da fuori area didurante il pirotecnico 3-3 tra Roma

Infine, per quanto riguarda la top XI dello scorso campionato, la formazione premiata è stata la seguente: Mile Svilar (Roma), Marco Palestra (Cagliari, ora al Chelsea), Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Akanji (Inter), Federico Dimarco (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Luka Modric (Milan), Scott McTominay (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Donyell Malen (Roma, premiato anche come miglior attaccante dell'anno) e Nico Paz (Como).