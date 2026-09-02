L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato degli infortuni, degli obiettivi di mercato mancati e dell'arrivo di Woltemade.
Juventus, tutti pazzi per Vicario: super prestazione e complimenti dei tifosi
La Juventus vuole lasciarsi alle spalle la passata stagione, chiusa con la mancata qualificazione in Champions League. I bianconeri hanno iniziato il nuovo campionato con il giusto spirito, conquistando due vittorie nelle prime due partite, e ora vogliono continuare su questa strada. A fare il punto sul nuovo inizio è stato Giovanni Carnevali, che a margine del Gran Galà del Calcio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo dirigente ha affrontato diversi temi: dagli infortuni al mercato, passando per l'arrivo di Woltemade e gli obiettivi stagionali.
Carnevali sulla situazioni infortuni e sul caso KessièLa Juventus è stata una delle protagoniste indiscusse del calciomercato. Il club bianconero ha acquistato diversi giocatori: Ekhator dal Genoa; Celik svincolatosi dalla Roma; Alajbegovic dal Bayer Leverkusen; Koulo Mani dal Paris Saint-Germain; Lucumì dal Bologna; Vicario e Sarr dal Tottenham e infine Woltemade dal Newcastle.
Il primo tema affrontato da Giovanni Carnevali riguarda l'infermeria. L'ad bianconero ha aggiornato sulle condizioni di Thuram e Yldiz, spiegando che lo stop del francese è più lungo del previsto: "Thuram dovrà stare fermo per parecchio tempo, temo che il suo infortunio sia più grave del previsto. Il suo rientro non possiamo saperlo di preciso, ma posso dirvi che tornerà più tardi di Yldiz. Sono cose che nel calcio capitano, siamo stati molto sfortunati da questo punto di vista".
L'ex Sassuolo ha poi parlato di mercato e, in particolare, dell'affare Kessiè, che non si è concretizzato. La Juventus ha scelto di cambiare strada nel momento in cui ha capito che l'operazione stesse prendendo una piega diversa: "Per quanto riguarda l'acquisto mancato di Kessiè fa parte del gioco delle parti. Avevamo in mano il giocatore, la trattativa stava andando per il verso giusto, ma poi sono state cambiate le carte in tavola. Abbiamo deciso così di mollare la presa: nella nostra squadra vogliamo solo giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia".
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L'esigenza di un attaccante e il lavoro svolto dalla dirigenzaDurante il suo intervento, il dirigente bianconero ha spiegato che la scelta del nuovo attaccante non è arrivata per caso, ma dalla necessità di trovare un giocatore con caratteristiche precise e consone al gioco di Luciano Spalletti: "Dobbiamo iniziare a far parlare il campo. Avevamo delle idee e esigenze abbastanza chiare. Volevamo un giocatore con determinate caratteristiche. Quando non ci sono investimenti da fare, devi optare per la soluzione giusta, Woltemade rispecchia tutte le qualità di cui avevamo bisogno".
Infine, un ringraziamento particolare al lavoro svolto da tutto lo staff dirigenziale e, nella fattispecie, a Massara e Ottolini: "Voglio ringraziare personalmente il lavoro fatto da Ottolini e Massara, abbiamo lavorato tanto per il bene della Juventus. Naturalmente i miei complimenti sono rivolti anche al nostro allenatore Luciano Spalletti, che sta facendo un ottimo lavoro. Io voglio godermi il presente, non penso a quello che può succedere. Importante che un match come Juventus-Milan sia già all'inizio. Sarà un bel test di prova".
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