La Juventus vuole lasciarsi alle spalle la passata stagione, chiusa con la mancata qualificazione in Champions League. I bianconeri hanno iniziato il nuovo campionato con il giusto spirito, conquistando due vittorie nelle prime due partite, e ora vogliono continuare su questa strada. A fare il punto sul nuovo inizio è stato Giovanni Carnevali, che a margine del Gran Galà del Calcio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo dirigente ha affrontato diversi temi: dagli infortuni al mercato, passando per l'arrivo di Woltemade e gli obiettivi stagionali.

Carnevali sulla situazioni infortuni e sul caso Kessiè

La Juventus è stata una delle protagoniste indiscusse del calciomercato. Il club bianconero ha acquistato diversi giocatori:dalsvincolatosi dalladaldaldaldale infine Woltemade dal

Il primo tema affrontato da Giovanni Carnevali riguarda l'infermeria. L'ad bianconero ha aggiornato sulle condizioni di Thuram e Yldiz, spiegando che lo stop del francese è più lungo del previsto: "Thuram dovrà stare fermo per parecchio tempo, temo che il suo infortunio sia più grave del previsto. Il suo rientro non possiamo saperlo di preciso, ma posso dirvi che tornerà più tardi di Yldiz. Sono cose che nel calcio capitano, siamo stati molto sfortunati da questo punto di vista".

TORINO, ITALIA - SETTEMBRE 02: Guglielmo Vicario della Juventus durante la sessione di allenamento al JTC il 2 Settembre, 2026 a Torino, Italia. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'ex Sassuolo ha poi parlato di mercato e, in particolare, dell'affare Kessiè, che non si è concretizzato. La Juventus ha scelto di cambiare strada nel momento in cui ha capito che l'operazione stesse prendendo una piega diversa: "Per quanto riguarda l'acquisto mancato di Kessiè fa parte del gioco delle parti. Avevamo in mano il giocatore, la trattativa stava andando per il verso giusto, ma poi sono state cambiate le carte in tavola. Abbiamo deciso così di mollare la presa: nella nostra squadra vogliamo solo giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia".

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L'esigenza di un attaccante e il lavoro svolto dalla dirigenza

Durante il suo intervento, il dirigente bianconero ha spiegato che la scelta del nuovo attaccante non è arrivata per caso, ma dalla necessità di trovare un giocatore con caratteristiche precise e consone al gioco di: "Dobbiamo iniziare a far parlare il campo. Avevamo delle idee e esigenze abbastanza chiare. Volevamo un giocatore con determinate caratteristiche., Woltemade rispecchia tutte le qualità di cui avevamo bisogno".

TORINO, ITALIA - 30 AGOSTO: Luciano Spalletti della Juventus saluta i tifosi durante una sessione di allenamento al JTC il 30 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Infine, un ringraziamento particolare al lavoro svolto da tutto lo staff dirigenziale e, nella fattispecie, a Massara e Ottolini: "Voglio ringraziare personalmente il lavoro fatto da Ottolini e Massara, abbiamo lavorato tanto per il bene della Juventus. Naturalmente i miei complimenti sono rivolti anche al nostro allenatore Luciano Spalletti, che sta facendo un ottimo lavoro. Io voglio godermi il presente, non penso a quello che può succedere. Importante che un match come Juventus-Milan sia già all'inizio. Sarà un bel test di prova".