La Juventus corre subito ai ripari: dopo la cessione di David all'Atlético Madrid, il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Nick Woltemade. Il tedesco arriva direttamente dal Newcastle con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro. A tal proposito, attraverso i canali ufficiali della societò, l'attaccante si è presentato sottolineando gli obiettivi di squadra, le sue caratteristiche principali e le sue ambizioni.

Woltemade: l'entusiasmo del nuovo centravanti

Woltemade è un attaccante con una struttura fisica imponente dotato di grande tecnica e fiuto del gol. Il centravanti è stato acquistato, nella passata stagione, dal Newcastle per una cifra vicina ai 90 milioni di euro dopo un percorso esaltante con la maglia dello Stoccarda. Grazie ai suoi progressi in Bundesliga ha conquistato anche un posto nella Nazionale tedesca.

TORINO, ITALIA - 2 SETTEMBRE: Nick Woltemade della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 2 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Durante la sua intervista, Woltemade ha sottolineato la sua voglia di iniziare la nuova avventura con la Juventus. Inoltre il tedesco ha parlato del suo arrivo a Torino con grandissimo entusiasmo, esprimendo l'importanza di vestire una maglia così prestigiosa: "Sono davvero felice di essere qui, la Juventus è il più grande Club d'Italia, non riesco a esprimere le mie sensazioni in questo momento, sono troppo orgoglioso. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio agente, i miei amici e anche le società che hanno reso possibile questo trasferimento. Non vedo l'ora di cominciare".

Woltemade ha poi voluto chiarire anche che tipo di giocatore ama essere in campo. L'ex Newcastle ha ribadito che la sua altezza e la sua fisicità non gli impediscono di essere un attaccante rapido e abile palla al piede: "Nonostante molti si aspettino un giocatore solo fisico, credo tantissimo nelle mie qualità tecniche. Non sono solo un attaccante stabile, amo giocare con la squadra. Cercherò di dimostrare a tutti di cosa sono capace".

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Ibrahimovic come modello

Woltemade ha già osservato le prime partite della sua nuova squadra e ha apprezzato molto il modo in cui i suoi compagni hanno iniziato la stagione. Le due vittorie inziali (rispettivamente contro) hanno dato ulteriore fiducia all'attaccante: "Ho seguito molto i miei compagni in queste due giornate. Iniziare con due vittorie è fantastico, hanno fatto un ottimo lavoro e hanno giocato benissimo. Sono convinto che con le mie qualità posso aiutare la squadra e magari segnare anche qualche gol. Il modo di giocare del mister si sposa perfettamente con le mie caratteristiche.".

Londra, Inghilterra – 29 agosto 2026: Nick Woltemade del Newcastle United contrastato da Mateus Fernandes del Tottenham Hotspur durante la gara di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Newcastle United, disputata al Tottenham Hotspur Stadium. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Infine, Woltemade ha raccontato anche quali attaccanti hanno rappresentato un punto di riferimento durante la sua crescita. Il nome più importante è quello di Zlatan Ibrahimovic, ma, allo stesso tempo, il tedesco ha dichiarato che prova enorme ammirazione nei confronti di un suo connazionale, Kai Havertz: "Non so dire di preciso a chi mi ispiro, non voglio paragonarmi a nessuno. Ma, se devo dire da chi ho preso ispirazione sicuramente cìè Zlatan Ibrahimovic. Fisicamente assomiglio anche un pò a lui, forte fisicamente e abile palla al piede. Se posso fare un altro nome dico Kai Havertz, oltre ad essere un mio grande amico ha delle qualità pazzesche".