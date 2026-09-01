Nick Woltemade è un nuovo calciatore della Juventus. Il 27 bianconero, pagato 90 milioni di euro dal Newcastle, cerca riscatto dopo un'annata complessa.
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Nick Woltemade è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. Alto un metro e novantotto centimetri, l'ex Stoccarda dovrà rilanciarsi sul mercato e dimostrare di valere la cifra monstre di 90 milioni investita dal Newcastle soltanto 12 mesi fa. In bianconero, invece, è chiamato a raccogliere l'eredità poco fruttuosa di Jonathan David giocando in coppia con Kolo Muani o come unico terminale offensivo.
Juventus, azzardo Woltemade? L'indiscrezione sui dirigenti del NewcastleQuando è arrivato in Premier League, sembrava destinato a proiettare su di sé tutti i riflettori. Suo malgrado, però, Nick Woltemade non ha inciso come si sarebbe atteso, finendo ben presto nell'occhio della critica. Pur considerata alta la spesa che lo ha portato a Londra, i soli 8 gol segnati in 33 partite di Premier hanno ulteriormente gettato dubbi sulle reali qualità del tedesco. Classe 2002, la stagione 24-25 lo aveva osannato tra i migliori bomber emergenti, data la media di circa un gol ogni due partite allo Stoccarda.
Il salto nel vuoto al Newcastle fa ancora più rumore oggi che il ragazzo si unisce alla Juventus. Woltemade passa da un bianconero all'altro, con la formula del prestito secco oneroso a 2,8 milioni di euro con ulteriori eventuali 500.000 euro di bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Per evitare di svilire l'investimento, i dirigenti del Newcastle hanno aperto alla cessione a titolo temporaneo del ragazzo. In base a quanto riporta il Dailymail, Woltemade sarebbe stato definito "un acquisto dettato dal panico e a un prezzo gonfiato" dagli stessi direttori che puntarono su di lui.
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