Nick Woltemade è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. Alto un metro e novantotto centimetri, l'ex Stoccarda dovrà rilanciarsi sul mercato e dimostrare di valere la cifra monstre di 90 milioni investita dal Newcastle soltanto 12 mesi fa. In bianconero, invece, è chiamato a raccogliere l'eredità poco fruttuosa di Jonathan David giocando in coppia con Kolo Muani o come unico terminale offensivo.

Juventus, azzardo Woltemade? L'indiscrezione sui dirigenti del Newcastle

Quando è arrivato in Premier League, sembrava destinato a proiettare su di sé tutti i riflettori. Suo malgrado, però, Nick Woltemade non ha inciso come si sarebbe atteso, finendo ben presto nell'. Pur considerata alta la spesa che lo ha portato a Londra, i solidi Premier hanno ulteriormente gettato dubbi sulle reali qualità del tedesco. Classe 2002, la stagione 24-25 lo aveva osannato tra i migliori bomber emergenti, data la media di circa un gol ogni due partite allo Stoccarda.

TORINO, ITALIA - 01 SETTEMBRE: Marco Ottolini, Frederic Massara, Nick Woltemade e Giovanni Carnevali posano presso la sede di Continassa il 01 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il salto nel vuoto al Newcastle fa ancora più rumore oggi che il ragazzo si unisce alla Juventus. Woltemade passa da un bianconero all'altro, con la formula del prestito secco oneroso a 2,8 milioni di euro con ulteriori eventuali 500.000 euro di bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Per evitare di svilire l'investimento, i dirigenti del Newcastle hanno aperto alla cessione a titolo temporaneo del ragazzo. In base a quanto riporta il Dailymail, Woltemade sarebbe stato definito "un acquisto dettato dal panico e a un prezzo gonfiato" dagli stessi direttori che puntarono su di lui.

Caricamento post Instagram...

Dunque l'ansia di non aver completato un grande acquisto avrebbe portato ad accelerare le negoziazioni, cedendo alle richieste dell'ex squadra di Woltemade. Presentato come centravanti atipico,e molto associativo, ma non troppo prolifico, il classe 2002 dovrà dimostrarsi all'altezza delle richieste di Spalletti., con gioia dei tifosi della Juventus, ha lasciato Torino, ma il tedesco saprà fare meglio di lui? Al rettangolo di gioco, come sempre, l'ardua sentenza.