Per rinforzare il proprio attacco, il Barcellona ha deciso di affidarsi all'esperienza ed alle qualità di Gabriel Jesus. Negli ultimi giorni, infatti, il club della Catalogna ha chiuso la trattativa con l'Arsenal per acquistare il brasiliano a circa 10 milioni di euro più bonus. A causa delle difficoltà nell'acquistare Julian Alvarez dall'Atlético Madrid, i Campioni di Spagna hanno deciso di puntare sul classe 1997. Quest'ultimo, che ha oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Barça, si è presentato ai canali ufficiali della nuova squadra.

Gabriel Jesus: "Tutti mi conoscono. Voglio aiutare la squadra dando il mio contributo"

Il nuovo acquisto del Barcellona ha esordito con le seguenti: "Proverò a parlare spagnolo dato che ho imparato qualcosa grazie a Guardiola ed i miei compagni di squadra. La trattativa è stata veloce. Anche se ho avuto due anni difficili, tutti mi conoscono e sanno quali sono le mie qualità. Sono emozionato di essere qui. Ringrazio Deco ed il presidente per l'opportunità". Poi ha parlato della sua: "Ho visto la partita contro il Rayo ed è stata la mia prima volta al Camp Nou. Non vedo l'ora di giocare, dare il mio contributo e stare coi miei nuovi compagni che hanno tante qualità".

Barcellona, Spagna - 31 agosto 2026: Gabriel Jesus del Barcelona osserva dagli spalti prima della partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Barcelona e Rayo Vallecano allo Spotify Camp Nou. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Successivamente, il brasiliano ha parlato dei suoi infortuni: "Ho avuto due anni difficili per l'infortunio al ginocchio. Non ho giocato per un anno. Adesso è acqua passata e sono in ottima forma. Dopo l'infortunio, ho giocato bene all'Arsenal". Sulla sua posizione in campo: "Di ciò non ne ho ancora parlato con l'allenatore, ma nella mia carriera ho ricoperto diversi ruoli. Sono qui per dare una mano". Sui rumors riguardanti Alvarez ha dichiarato: "Essere la seconda scelta non mi da fastidio. Adesso ho la possibilità di giocare per il Barça, farò del mio meglio e lavorerò sodo". Infine, ha parlato dei compagni di squadra dicendo: "Ho parlato un po' con Raphinha quando è stata chiusa la trattativa. Poi con Cancelo, mio carissimo amico, ed anche con Eric Garcia e Rodri. Mi hanno detto soltanto cose positive. Al Barcellona hanno giocato diverse leggende brasiliane".