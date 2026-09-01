Mikel Arteta apre a un ultimo colpo di calciomercato. Subito dopo la seconda vittoria consecutiva dei Gunners, a punteggio pieno dopo il successo nel Monday Night contro l'Aston Villa (deciso dall'asse Calafiori-Saka), il tecnico spagnolo ha parlato a fine partita dell'intenzione della società di migliorare la squadra fino alle ultime ore di mercato, una suggestione che tiene viva la pista Julian Alvarez.

Il sogno Julian Alvarez

La grande telenovela estiva con protagonistarischia di concludersi nel peggiore dei modi. L'attaccante argentino, già accostato all'Arsenal nei giorni precedenti, rischia di rimanere un separato in casa all'poiché, secondo la stampa spagnola, i colchoneros non avrebbero alcuna intenzione di scendere a compromessi e accettare l'offerta di 100 milioni di euro, dilazionati in 6 anni (l'equivalente di circa 16 milioni a stagione) del Barcellona . Nel frattempo, i blaugrana hanno deciso di non aspettare più di fronte all'esigenza di un nuovo attaccante, dopo i pesanti addii di, chiudendo il colpo

La proposta non proprio convenevole del Barça, seguita anche dalle piccanti dichiarazioni di Julian durante il Mondiale e una causa sportiva in corso tra i due grandi club spagnoli, sembrerebbe ormai chiudere completamente le porte al trasferimento in Catalogna dell'attaccante argentino, pagato ben 95 milioni di euro dall'Atletico soltanto un paio d'anni fa.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 31 AGOSTO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, festeggia dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Arsenal FC al Villa Park il 31 agosto 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

In questo scenario si inserisce, dunque, l'Arsenal di Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e confermato anche da ESPN, i Gunners avrebbero già l'accordo con la dirigenza madrilena per Julian Alvarez ma quest'ultimo avrebbe già detto no al ritorno in Premier League. A poche ore dalla chiusura mercato e, con una situazione alquanto surreale al Metropolitano, i campioni d'Inghilterra sognano ancora l'arrivo last minute dell'Araña.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Julián Álvarez is spending the final hours of the transfer window letting go of his dream of playing for Barça, resigned to staying at Atlético.



Arsenal remains in the picture, but the player still refuses to consider the move.



— @diarioas pic.twitter.com/dOfXYPcsAc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2026

"Stiamo cercando di migliorare la rosa fino alla fine"

A far da portavoce all'operato della dirigenza londinese è proprio il tecnico Mikel Arteta, il quale, nel post-partita di Aston Villa-Arsenal, ha dichiarato: “Stiamo cercando di migliorare la rosa e fino a domani sera cercheremo di farlo. Sono stato disconnesso dal mondo per 24 ore perché penso che le mie energie e la mia concentrazione debbano essere rivolte alla partita, e ora tornerò a farlo".

Securing victory on the road 🛣️ pic.twitter.com/5zdzTeOKrH — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2026

Infine, l'allenatore spagnolo ha chiuso l'intervista parlando anche della vittoria sui Villains di Emery: "Abbiamo usato l'immagine della sconfitta dello scorso anno per infondere energia, per mostrare maggiore convinzione in campo, per comprendere la difficoltà della sfida che ci attendeva, soprattutto contro una squadra che ha avuto tanto successo l'anno scorso e che poi ha perso pesantemente pochi giorni fa. Questo è uno stadio davvero difficile. Oggi dovevamo soffrire, e abbiamo sofferto, e dovevamo essere dominanti, e lo siamo stati, quindi sono davvero contento".