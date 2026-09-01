Cosa cambia nel campionato spagnolo dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9
Si è chiuso con il doppio posticipo del lunedì un terzo turno di LaLiga ricco di gol. Con un Barcellona e un Real Madrid sempre più convincenti è dura immaginare altre squadre in grado di poter puntare al titolo finale, ma è comunque settembre e nulla è mai da dar per certo nel campionato spagnolo. Ripercorriamo allora tutti i risultati della terza giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.
LaLiga: Simeone sorride, crisi VillarrealIl nuovo turno si è aperto con un doppio anticipo del venerdì. Nel primo il neopromosso Racing Club di Santander ha vinto per 3-2 contro l'Elche grazie alla tripletta del suo nuovo centravanti Zabiri, arrivato in prestito dal Rennes. Gli ospiti, dopo lo svantaggio di tre reti, hanno provato la rimonta impossibile. In gol l'ex Roma Sangaré. La prima grande sorpresa di giornata è arrivata nell'altra gara, dove l'Alavés ha superato 1-0 il Villarreal di Iñigo Perez ancora a secco di vittorie.
Real e Barça inarrestabili, prima gioia per Terzic con l'AthleticNella giornata di domenica è tornato in campo il Real Madrid di Mourinho che con un super Bellingham ha sbrigato la pratica Malaga con un netto 4-0. I Blancos vanno così in vetta a punteggio pieno. Alle 19:30 il Deportivo de a Coruña ha superato 3-1 un Valencia in forte crisi e con un solo gol segnato fino a questo momento. In serata è arrivata la prima vittoria dell'Athletic Bilbao di Terzic, che ha vinto 0-2 in casa del Celta Vigo.
Il terzo turno si è infine chiuso con i due posticipi del lunedì. Nel primo l'Osasuna ha vinto di misura per 1-0 sul Getafe, portandosi così a quota 7 punti in classifica. Nel secondo si è assistito a un'altra prova magistrale del Barcellona, che nonostante lo svantaggio iniziale ha inflitto un pesante 5-2 al Rayo Vallecano. Seconda doppietta in sole tre partite per Raphinha, sempre più protagonista a fianco di uno splendido Lamine Yamal che ha trovato le prime reti stagionali.
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