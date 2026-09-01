Si è chiuso con il doppio posticipo del lunedì un terzo turno di LaLiga ricco di gol. Con un Barcellona e un Real Madrid sempre più convincenti è dura immaginare altre squadre in grado di poter puntare al titolo finale, ma è comunque settembre e nulla è mai da dar per certo nel campionato spagnolo. Ripercorriamo allora tutti i risultati della terza giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

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Il nuovo turno si è aperto con un doppio anticipo del venerdì. Nel primo il neopromossoha vinto per 3-2 contro l'Elche grazie alla tripletta del suo nuovo centravanti, arrivato in prestito dal Rennes. Gli ospiti, dopo lo svantaggio di tre reti, hanno provato la rimonta impossibile. In gol l'ex Roma Sangaré. La prima grande sorpresa di giornata è arrivata nell'altra gara, dove l'Alavés ha superato 1-0 ildi Iñigo Perez ancora a secco di vittorie.Altra grande sorpresa in apertura della giornata di sabato, con ilche ha sconfitto 5-2 il Betis fino a quel momento a punteggio pieno. Da segnalare il gol fenomenale di Bardeli dalla trequarti avversaria. È stato poi il turno del primo successo e dei primi punti della Real Sociedad, che in casa ha superato per 2-1 l'Espanyol. Ha chiuso il sabato il, vinto dagli uomini di Simeone per 1-3 che salgono così a 7 punti. Rimangono a 6 i padroni di casa.Nella giornata di domenica è tornato in campo ildi Mourinho che con un super Bellingham ha sbrigato la pratica Malaga con un netto 4-0. I Blancos vanno così in vetta a punteggio pieno. Alle 19:30 il Deportivo de a Coruña ha superato 3-1 un Valencia in forte crisi e con un solo gol segnato fino a questo momento. In serata è arrivata la, che ha vinto 0-2 in casa del Celta Vigo.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 31: Lamine Yamal del Barcellona celebra il quinto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Rayo Vallecano allo Spotify Camp Nou il 31 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il terzo turno si è infine chiuso con i due posticipi del lunedì. Nel primo l'Osasuna ha vinto di misura per 1-0 sul Getafe, portandosi così a quota 7 punti in classifica. Nel secondo si è assistito a un'altra prova magistrale del Barcellona, che nonostante lo svantaggio iniziale ha inflitto un pesante 5-2 al Rayo Vallecano. Seconda doppietta in sole tre partite per Raphinha, sempre più protagonista a fianco di uno splendido Lamine Yamal che ha trovato le prime reti stagionali.