Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

L'avventura di Gabriel Jesus come nuovo giocatore del Barcellona sta per cominciare. Dopo l'accordo tra i blaugrana e l'Arsenal, il brasiliano è volato ieri pomeriggio nella città catalana dove ha sostenuto le visite mediche. La presentazione è in programma nelle prossime ore. Ma prima ci sarà la firma del contratto che, come riporta Mundo Deportivo, sarà di durata triennale. Il 29 enne andrà dunque a raggiungere il suo connazionale Raphinha.

Barcellona, il contratto di Gabriel Jesus

Per molto tempo sulle tracce di Julian, alla fine il Barcellona ha deciso di virare su Gabriel Jesus e nel giro di poche ore la trattativa è arrivata alla sua fumata bianca. L'accordo tra blaugrana e Gunners si è chiuso sul prezzo di 10 milioni di euro. Una volta limati gli ultimi dettagli, il 29 enne è subito volato in Spagna dove, nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche e questo pomeriggio è prevista la firma del contratto con seguente presentazione ufficiale.

Le prime indiscrezioni sull'ingaggio di Gabriel Jesus indicavano che l'attaccante avrebbe firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno con il Barça, ma MD ha appreso da fonti vicine alla trattativa che alla fine il giocatore firmerà un contratto triennale a durata fissa. In attesa della conferma ufficiale del suo ingaggio, l'ex Arsenal era ieri nel palco VIP del Camp Nou per assistere alla netta vittoria dei suoi nuovi compagni di squadra contro il Rayo Vallecano (5-2).

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Una volta messo nero sul bianco il neo attaccante blaugrana potrà unirsi ai suoi nuovi compagni e, di conseguenza, verrà tesserato da Hansiper la Liga a partire dalla prossima sfida contro il, in programma domenica 6 settembre. Ancora non si sa che numero di maglia sceglierà il classe '97 ma più di qualcuno ha ipotizzato che alla fine vestirà: numero che fa subito tornare in mente i tempi d'oro di