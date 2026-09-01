L'attaccante brasiliano verrà presentato ufficialmente oggi come nuovo giocatore del Barça: firmerà un contratto triennale
Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9
L'avventura di Gabriel Jesus come nuovo giocatore del Barcellona sta per cominciare. Dopo l'accordo tra i blaugrana e l'Arsenal, il brasiliano è volato ieri pomeriggio nella città catalana dove ha sostenuto le visite mediche. La presentazione è in programma nelle prossime ore. Ma prima ci sarà la firma del contratto che, come riporta Mundo Deportivo, sarà di durata triennale. Il 29 enne andrà dunque a raggiungere il suo connazionale Raphinha.
Barcellona, il contratto di Gabriel JesusPer molto tempo sulle tracce di Julian Alvarez, alla fine il Barcellona ha deciso di virare su Gabriel Jesus e nel giro di poche ore la trattativa è arrivata alla sua fumata bianca. L'accordo tra blaugrana e Gunners si è chiuso sul prezzo di 10 milioni di euro. Una volta limati gli ultimi dettagli, il 29 enne è subito volato in Spagna dove, nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche e questo pomeriggio è prevista la firma del contratto con seguente presentazione ufficiale.
Le prime indiscrezioni sull'ingaggio di Gabriel Jesus indicavano che l'attaccante avrebbe firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno con il Barça, ma MD ha appreso da fonti vicine alla trattativa che alla fine il giocatore firmerà un contratto triennale a durata fissa. In attesa della conferma ufficiale del suo ingaggio, l'ex Arsenal era ieri nel palco VIP del Camp Nou per assistere alla netta vittoria dei suoi nuovi compagni di squadra contro il Rayo Vallecano (5-2).
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