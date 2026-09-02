Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Il caso di Julián Álvarez continua a far scalpore nonostante il calciomercato sia definitivamente chiuso. L'attaccante argentino era l'obiettivo dichiarato del Barcellona, ma l'Atlético Madrid ha scelto di non vedere il giocatore a una diretta concorrente. A tal proposito, ricevuto al Municipio di Terrassa, Dani Olmo ha parlato ai microfoni locali di questa situazione e degli obiettivi stagionali dei blaugrana.

Dani Olmo contrariato dalla scelta dell'Atlético Madrid

Dani Olmo è considerato uno dei trequartisti più talentuosi del panorama calcistico. Durante il suo percorso al Barcellona ha totalizzato 91 partite realizzando 20 gol e fornendo 17 assist. Con il club blaugrana ha conquistato. Inoltre, ha trionfato anche nell'ultimocon la sua Nazionale.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Dani Olmo, Pau Cubarsi e i compagni di squadra della Spagna festeggiano sul palco durante la parata per la consegna del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Durante il suo intervento, Dani Olmo ha voluto sottolineare in primis il valore dell'argentino, ritenendo scorretto il comportamento avuto dall'Atlético Madrid nei suoi confronti: "Per me Julián Álvarez è un centravanti fortissimo, ha delle qualità che sono fuori dal comune, non sa fare solo gol. Non capisco il comportamento assunto dall'Atlètico. Lui aveva espresso il forte desiderio di venire a giocare da noi, ma non gli è stato permesso. Non sappiamo bene cosa sia successo, determinati argomenti non ci tocca saperli. Ma, la vita va avanti, non è questo il momento giusto per pensare ad altro. Dobbiamo concentrarci sul campo".

Inoltre, il trequartista ha analizzato il momento della squadra e le insidie che la stagione corrente può avere. Per lo spagnolo l'obiettivo sarà ripetersi e regalare gioie anche in Europa: "Noi giochiamo sempre per vincere, non siamo sazi. Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato. Abbiamo voglia di conquistare altri titoli. La Champions League? Perchè no, siamo forti e possiamo battere chiunque".

🔵🔴 Olmo sobre Julián Álvarez: "Luchó por su sueño. Así es el fútbol, siempre hay factores externos"



🗣️ "No entiendo la posición del Atlético"



📹 @perepunti pic.twitter.com/dtSWOfysI0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 2, 2026

Le parole sul mancato omaggio al Camp Nou

Lo spagnolo ha parlato anche della decisione del Barcellona di non organizzare un omaggio alper i giocatori reduci dal Mondiale vinto:"Il club prende le decisioni che ritiene più giuste, evidentemente ha deciso non fosse il momento giusto per farlo. Noi rispettiamo qualunque presa di posizione da parte della società.".

Barcellona, Spagna – 10 maggio 2026: Robert Lewandowski, Gavi, Ronald Araújo, Dani Olmo, Alejandro Balde e Raphinha del Barcellona festeggiano posando con il trofeo della Liga EA Sports, dopo aver battuto il Real Madrid e conquistato il titolo, al termine della gara di campionato disputata allo Spotify Camp Nou. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Infine, non poteva mancare il suo pensiero sulla rivalità con il Real Madrid: "Affrontare il Real Madrid è sempre speciale. Hanno comprato diversi giocatori forti, si sono rinforzati, ma non abbiamo paura. Abbiamo entrambe gli stessi obiettivi, questo deve caricarci ancora di più. Non è mai facile vincere ancora, ma noi vogliamo farlo e dobbiamo mettercela tutta".