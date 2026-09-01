Uno dei giocatori su cui il Barcellona farà affidamento per questa stagione calcistica è, ovviamente, Lamine Yamal. A soli 19 anni, il ragazzo è già un simbolo della squadra nella quale è cresciuto e, ad oggi, è tra i migliori calciatori al mondo. In questi anni, il classe 2007 ha messo in mostra tutto il suo talento. Nel giro di pochi anni ha già vinto tre volte la Liga e, con la Nazionale Spagnola, ha vinto sia l'Europeo del 2024 che il Mondiale disputato quest'estate. Recentemente, il numero 10 dei catalani ha rilasciato alcune dichiarazioni

Lamine Yamal: "Per questa stagione, l'obiettivo sarà vincere tutto"

Di recente, presso il Florida Park di Madrid, ha avuto luogo la quinta edizione deidegli. Durante quest'evento, Yamal ha ricevuto il premio comedella scorsa edizione del campionato spagnolo. Per quest'anno, il calciatore ha presenziato anche in qualità di rappresentante della sua Nazionale avendo vinto il Mondiale. Inoltre, Yamal ha partecipato all'evento dopo aver realizzato unanel match di ieri vintodai catalani contro il. Durante l'evento, il calciatore ha dichiarato ai media presenti: "Sono felicissimo di aver ritrovato il gol col club della mia vita e sono felice di essere qui. Qualsiasi premio mi va bene, soprattutto se lo assegna un'associazione di calciatori".

Barcellona, Spagna - 31 agosto 2026: Lamine Yamal del Barcellona esulta dopo aver segnato il quinto gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Barcellona e Rayo Vallecano allo Spotify Camp Nou. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto del mancato arrivo in Catalogna di Julian Alvarez, il classe 2007 ha risposto dicendo: "Adesso siamo andando molto bene e si vede. I gol non mancano. Ovviamente lui è un grande calciatore, ma sono molto contento dei compagni di squadra che ho". Infine, alla domanda sul chi avesse il miglior attacco tra il suo Barça ed il Real Madrid, Yamal ha scelto di cambiare discorso con le seguenti parole: "Noi vogliamo vincere tutto e questo è ciò che conta".