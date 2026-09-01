Di recente, il giocatore della squadra catalana e della Nazionale Spagnola ha ricevuto il premio di miglior giocatore della Liga 25/26
Uno dei giocatori su cui il Barcellona farà affidamento per questa stagione calcistica è, ovviamente, Lamine Yamal. A soli 19 anni, il ragazzo è già un simbolo della squadra nella quale è cresciuto e, ad oggi, è tra i migliori calciatori al mondo. In questi anni, il classe 2007 ha messo in mostra tutto il suo talento. Nel giro di pochi anni ha già vinto tre volte la Liga e, con la Nazionale Spagnola, ha vinto sia l'Europeo del 2024 che il Mondiale disputato quest'estate. Recentemente, il numero 10 dei catalani ha rilasciato alcune dichiarazioni
Lamine Yamal: "Per questa stagione, l'obiettivo sarà vincere tutto"Di recente, presso il Florida Park di Madrid, ha avuto luogo la quinta edizione dei Gala degli AFE Awards. Durante quest'evento, Yamal ha ricevuto il premio come miglior giocatore della scorsa edizione del campionato spagnolo. Per quest'anno, il calciatore ha presenziato anche in qualità di rappresentante della sua Nazionale avendo vinto il Mondiale. Inoltre, Yamal ha partecipato all'evento dopo aver realizzato una doppietta nel match di ieri vinto 5-1 dai catalani contro il Rayo Vallecano. Durante l'evento, il calciatore ha dichiarato ai media presenti: "Sono felicissimo di aver ritrovato il gol col club della mia vita e sono felice di essere qui. Qualsiasi premio mi va bene, soprattutto se lo assegna un'associazione di calciatori".
Quando gli è stato chiesto del mancato arrivo in Catalogna di Julian Alvarez, il classe 2007 ha risposto dicendo: "Adesso siamo andando molto bene e si vede. I gol non mancano. Ovviamente lui è un grande calciatore, ma sono molto contento dei compagni di squadra che ho". Infine, alla domanda sul chi avesse il miglior attacco tra il suo Barça ed il Real Madrid, Yamal ha scelto di cambiare discorso con le seguenti parole: "Noi vogliamo vincere tutto e questo è ciò che conta".
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