Per più di dieci anni, il simbolo del Gabon nel mondo del calcio è stato Pierre-Emerick Aubameyang. L'attuale attaccante del Deportivo A Coruna, infatti, nel corso della sua carriera agonistica ha giocato per diverse squadre importanti come Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona, Chelsea ed è stato anche nel settore giovanile del Milan. Adesso l'attaccante ha 37 anni e continua a segnare con la maglia del suo nuovo club. Negli ultimi giorni, con dichiarazioni molto dure, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalla Nazionale del proprio Paese.

Gabon, Aubameyang si ritira dalla Nazionale: "Mi hanno umiliato"

Nelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato la decisione presa dall'attaccante gabonese. Nella giornata di ieri, infatti, Aubameyang ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale durante un'. Il giocatore, senza peli sulla lingua, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti che riguardano la sua decisione. Le sue: "Mi hanno umiliato e, quando ho giocato la Coppa d'Africa da infortunato, hanno infangato la mia immagine. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e preferisco fermarmi qui". In lui c'è dell'amarezza dato che ildel Gabon, a seguito della deludente spedizione nella, ha indicato l'attaccante come ildi quel fallimento.

A Coruna, Spagna - 12 agosto 2026: Pierre-Emerick Aubameyang del Deportivo A Coruna osserva durante la partita del Trofeo Teresa Herrera tra Deportivo A Coruna e Real Madrid allo Stadio Riazor. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Dopo l'eliminazione delle Pantere dalla massima competizione africana nella fase a gironi, il governo gabonese ha preso la decisione di mandare via tutto lo staff tecnico e poi ha sospeso i due giocatori con più esperienza della Nazionale, vale a dire Aubameyang e Bruno Ecuele Manga. Quest'ultima presa di posizione ha scatenato l'ira del popolo gabonese. Adesso, il nuovo commissario tecnico del Gabon Sébastien Migné dovrà gestire il ritiro dell'ormai ex capitano in vista della preparazione per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa,