Pierre-Emerick Aubameyang si è presentato in grande stile nel campionato spagnolo, con la maglia del Deportivo La Coruna indosso. L'attaccante africano ha avviato la personale annata sportiva con due reti in successione, restituendo a tutti l'immagine di un bomber che sa e può ancora incidere a buon livello.

Aubameyang, partenza sprint!

Classe 1989, oggi Aubameyange vanta una curriculum davvero importante. Dopo una seconda parentesi al Marsiglia, il gabonese ha preferito ripartire dal campionato spagnolo ove, ad accoglierlo, c'è stato il. L'obiettivo della squadra, neanche a dirlo, è la salvezza. Difatti, stiamo parlando di una neopromossa autrice di un campionato di livello nella seconda divisione spagnola lo scorso anno. Pur avendo ridotto le sue ambizioni, dunque, Aubameyang rimane un attaccante, come dimostra questo inizio di campionato.

MALAGA, SPAGNA - 24 AGOSTO: Pierre-Emerick Aubameyang del Deportivo de A Coruna celebra il gol del suo primo goal durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Malaga CF e RC Deportivo de A Coruna allo Stadio La Rosaleda il 24 agosto 2026 a Malaga, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Le due reti messe a referto fin qui lo rendono già punto di riferimento della sua squadra. Ieri, al 21° minuto, lanciato in profondità da Cruz Luismi, ha scartato il portiere avversario e depositato in rete il vantaggio iniziale. Soltanto sette giorni prima il 37enne, incredibilmente sempre al 21° minuto di gioco, ha messo davanti nel punteggio i suoi, salvo essere agguantati nella ripresa. Per ora, dunque, l'appuntamento con il primo successo stagionale è stato rimandato, ma il contributo dell'attaccante non sta mancando di certo.

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