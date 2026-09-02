Leao e l'errore decisivo: quasi in lacrime, Fofana lo risolleva

Svolta di mercato ieri sera sul gong in casa Milan. Con un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore della finestra di acquisti e cessioni estive, il club rossonero ha reso nota la cessione a titolo temporaneo di Youssouf Fofana non più in Francia o in Turchia, bensì al Siviglia. L’accordo prevede la permanenza del centrocampista francese fino al 30 giugno 2027, a titolo temporaneo. Dopo il mancato trasferimento al Lione al fotofinish, la dirigenza rossonera ha trovato un accordo lampo con il club spagnolo per una sistemazione che mette tutti d'accordo. Questo il comunicato ufficiale del club all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>