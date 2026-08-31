Ultime 24 ore e poco più di calciomercato per la serie A con i top club che si apprestano a concludere le operazioni al fotofinish per rinforzare o snellire le proprie rose. Tra coloro che accelerano anche il Milan, che sta per salutare Youssouf Fofana: il centrocampista francese infatti, ha scelto il suo nuovo club, nel quale troverà una vecchia conoscenza in panchina. Si tratta del Lione di Paulo Fonseca, già suo allenatore durante l'esperienza in rossonero, con il quale instaurò un ottimo rapporto fatto di fiducia, crescita e comprensione. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto l'operazione è al termine e in giornata potrebbe già arrivare l'ufficialità. Scopriamone tutti i dettagli da limare. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>