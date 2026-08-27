Il quadro completo delle squadre partecipanti alla prossima Champions League prende finalmente forma, grazie alla conclusione dei vari turni preliminari pieni di colpi di scena. Il Lione salta clamorosamente la massima competizione europea dopo l'eliminazione per mano del Fenerbahce. Dopo l'andata in Turchia, terminata per 1-1, i francesi sprecano l'importantissimo vantaggio di giocare la gara da dentro o fuori in casa e perdono 2-1 subendo due gol in cinque minuti nel primo tempo. I padroni di casa non riescono mai a mettere pressione agli avversari e a riaprire il match. La sconfitta genera un'enorme frustrazione nei giocatori del Lione, che a fine partita cadono nella trappola delle provocazioni di Guendouzi, scatenando una clamorosa maxi rissa finale.

L'accusa sui cambi e lo sfogo shock di Fonseca

fa molto male ai francesi e i tifosi, insieme alla, mettono immediatamente sotto accusa Paulo. L'allenatore sconta la colpa di aver sbagliato lainiziale e di aver effettuato itroppo tardi per ribaltare il. Ipongono inevitabilmente domande difficili sulla gestione dellein conferenza stampa post partita.risponde in modo estremamente stizzito e spiazza tutti i presenti con una frase shock: "È sempre la stessa domanda. Ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di me**a".

SIVIGLIA, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lione, osserva il campo prima della partita della quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Betis Balompié e Olympique Lione, disputata allo stadio La Cartuja di Siviglia il 6 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il danno economico e l'ombra delle sanzioni

Caricamento post Instagram...

La risposta inaspettata delriflette perfettamente la grandissimapresente attualmente all'interno del club. La mancata qualificazione increa infatti un danno economico non indifferente a una società già in profondaIl passo falso fa sfumare oltredi euro garantiti dalla sola presenza nel, cifra che toccherebbe agevolmente quotaaggiungendo i ricavi derivanti dae diritti televisivi. Senza questi introiti vitali, la dirigenza deldeve ora vendere il maggior numero possibile di giocatori per sistemare ied evitare pesantissimefinanziarie.