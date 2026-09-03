La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood, rei di aver schernito la tifoseria del Lione con gestacci e insulti al termine del play-off di ritorno di Champions League, che ha visto il Fenerbahce qualificarsi nella massima competizione continentale dopo 18 anni dall'ultima volta.

Il comunicato del Fenerbahce

"Dopo la gara di ritorno dei play-off della UEFA Champions League, la UEFA ha avviato un processo disciplinare contro i nostri calciatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood e il nostro Club. Il nostro club effettuerà le difese necessarie davanti ai consigli competenti dell'UEFA per proteggere i diritti e gli interessi dei nostri calciatori e del Fenerbahçe in questo processo. Le informazioni, i documenti e le difese necessarie riguardanti il processo saranno presentati all'UEFA e gli sviluppi sono seguiti meticolosamente dal nostro Club".

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 22: Mason Greenwood del Fenerbahce festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della Superlega Turca 2026/27 tra Fenerbahce SK e Konyaspor allo stadio Ulker Sukru Saracoglu il 22 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Il play-off tra Lione e Fenerbahce, giocatosi una settimana fa, si è trasformato in una vera e propria caccia all'uomo. Al triplice fischio, Guendouzi, al Marsiglia dal 2021 al 2023 e Greenwood, all'OM dal 2024 al 2026, galvanizzati dalla vittoria e dall'approdo in Champions League, si sono riversati sotto la curva dei tifosi del Lione, acerrimi rivali dei supporters marsigliesi, esibendo una serie di gesti e provocazioni che non sono passati inosservati agli occhi, sempre vigili, della UEFA.

Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi.



Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar.… https://t.co/OfDNNErE6j pic.twitter.com/Iq5jCZNpM1 — Aykırı (@aykiri) August 26, 2026

Il sorteggio del Fener

Due dei migliori giocatori della squadra turca potrebbero, dunque, saltare l'esordio contro lain Champions League, in programma giovedì 10 settembre alle 18:45 al Şükrü Saracoğlu, catino bollente dei tifosi del. In attesa di scoprire l'entità della squalifica,e compagni ospiteranno lo, ile il, oltre ai giallorossi. Andranno in trasferta, invece, a Birmingham contro l', se la vedranno contro loe il, prima di concludere la League Phase al Metropolitano contro l'