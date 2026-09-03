Raul Asencio sta affrontando ore molto complicate in termini personali. Essere stato scoperto mentre guidava la sua auto in stato di ebbrezza lo ha posto al centro della critica dei media e il ragazzo ha riconosciuto il suo sbaglio sui suoi profili social. Intanto, per il calciatore del Real Madrid, c'è anche una buona notizia, l'assoluzione dalle accuse di pornografia minorile.

Raul Asencio e la pressione mediatica: "Sono una persona e ho una famiglia"

Sono mesi piuttosto tesi e complicati per il. Raul Asencio lo scorso mese, dopo essersi sottoposto all'alcol test nella Gran Canaria, è risultato, creando scalpore. Mourinho lo ha spronato a lavorare ancora con la squadra, ma il caso a livello mediatico è comunque esploso. Inoltre, sul conto del ragazzo gravava una pesante accusa di essere stato coinvolto nella divulgazione di contenuti pornografici con protagonisti dei minorenni.

MADRID, SPAGNA - 10 APRILE: Raúl Asencio del Real Madrid in azione durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Girona FC allo Stadio Santiago Bernabeu il 10 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Sul suo profilo Instagram Asencio ha pubblicato un post chiarendo di voler interrompere il flusso mediatico: "Durante questi mesi ho vissuto una situazione difficile e, a volte, ho dovuto vedere come le informazioni e le opinioni su di me venissero pubblicate prima che il sistema giudiziario si pronunciasse. Capisco e rispetto il lavoro dei media e il diritto di informare e esprimere un'opinione, ma penso anche che sia importante ricordare che dietro ogni notizia c'è una persona e una famiglia che vivono le conseguenze di tutto ciò che viene pubblicato".

Asencio positivo all'etilometro: "Sono umano e chiedo scusa"

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"Ho sempre confidato che la Giustizia avrebbe finito per rimettere le cose al loro posto., e la accolgo con tranquillità e con la soddisfazione di poter chiudere una questione che per me è stata molto importante. Non voglio restare nel rumore o nei momenti difficili.".Sull'etilometro positivo: "È stata un'esperienza da cui ho imparato e sono sicuro che non succederà più.Ora tocca a me parlare. E sono assolutamente d'accordo con il mio allenatore: non solo in campo, ma anche fuori".