Con l'inizio di settembre, tutti i vari campionati in giro per l'Europa sono ricominciati. Le prime giornate sono sempre difficili da interpretare e le sorprese sono dietro l'angolo. Non è raro trovarsi una squadra medio-bassa al vertice della classifica e una big relegata nella zona più calda. In Ligue 1, il PSG, ovvero una delle squadre più forti della storia calcistica recente, non ha ancora vinto nelle prime due giornate del campionato. Nessun campanello d'allarme, la maggior parte dei giocatori della rosa dei parigini infatti è tornata solo recentemente dalle fatiche del Mondiale.

Tra essi sicuramente c'è Ferran Torres, eroe decisivo nella finale della competizione e nuovo acquisto per Luis Enrique. Il nazionale spagnolo ha avuto poco tempo per riposarsi e dopo il via libera del Barcellona al trasferimento, si è messo subito agli ordini del suo ex CT. Dopo essersi presentato al pubblico parigino con una doppietta all'esordio, Ferran Torres ha deciso di presentarsi anche ai media alla viglia del match contro il Monaco.

Ferran Torres e Luis Enrique

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Ferran Torres e Borja Iglesias, della nazionale spagnola, festeggiano sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

L'ex Blaugrana ha già condiviso lo spogliatoio con Luis Enrique. Infatti, il marcatore della finale mondiale ha giocato sotto l'ex Roma durante i Mondiali del 2022. Ferran Torres non ha dimenticato quel periodo (coincidente anche col suo esordio con le furie rosse) e perciò, ci ha tenuto a ringraziare il suo nuovo-vecchio allenatore durante le interviste coi media. Inoltre, l'iridato mondiale ha confermato tutta la sua volontà di giocare per il club francese.

🚨 Ferran sobre su reciente llegada a París



🗣️ "Es un paso adelante en mi carrera con la que estoy super orgulloso.



⚔️ Cuanta más competencia mejor, ya que hace que suba el nivel de los jugadores y del equipo"



🦈"Luis Enrique nos da mucha libertad a los de arriba y eso… pic.twitter.com/ZiFyVwXbSQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 3, 2026

Il nuovo acquisto da quasi 50 milioni di euro ha così parlato di Luis Enrique: "È stato sicuramente una persona molto importante nella mia esperienza professionale: lo considero come un padre calcistico. Volevo fortemente raggiungerlo qui, i contatti sono iniziati già prima della Coppa del Mondo. Considero un grande passo in avanti essermi trasferito nella squadra campione d'Europa, sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza".