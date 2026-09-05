Aria di crisi in casa PSG? Il club parigino non riesce a vincere: nelle prime tre gare di Ligue 1, infatti, ha collezionato due pareggi e una sconfitta in casa, del tutto inaspettata, contro il Monaco. Ieri sera, infatti, al Parco dei Principi, la squadra ospite ha vinto in rimonta.

PSG, dopo tre giornate due punti e zero vittorie

👀🏆 Luis Enrique on 0 wins in 3 games this season in Ligue1 so far: “If you want to bet on who will be champions, let’s bet… but I’m saying nothing!”. pic.twitter.com/A4CJEa3YBa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2026

. Questo recita il calendario dei parigini dopo le prime tre giornate del campionato francese. Le prime due gare sono state una delusione: i campioni d'Europa hanno pareggiato 2-2 contro il Rennes e poi in casa, sempre 2-2, con il. Non una partenza eccellente perfresco di rinnovo e non certo una partenza agli standard tipici di questo club, abituato a dominare. Ieri sera, infine, ci si è messo il

La squadra di casa passa in vantaggio con gol di Marquinhos su assist di Kvara e chiude il primo tempo avanti. Nel secondo tempo, però, i parigini si addormentano e subiscono due gol in quindici minuti. Nazinho al 58’ e Idumbo al minuto 72, infatti, ribaltano il risultato. Inutile gli assalti finali della compagine casalinga che Enrique cambia profondamente sostituendo Kvara, Akliouche e Doué con Dembelé, Ferran Torres e Godts. Dopo tre partite di Ligue 1 il Paris è a secco di vittorie, mentre il Monaco è in prima posizione a nove punti, davanti a Lione e Lille. Serve un cambio di passo, anche perché mercoledi è tempo dell'esordio in Champions League contro lo Slovan Bratislava.

PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di prima tappa della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nel post partita il tecnico dei parigini ha commentato la sconfitta ma non si è mostrato particolarmente preoccupato: "Sono contento di quello che ho visto. È solo l'inizio della stagione. Non siamo ancora meglio della condizione, ma abbiamo meritato di vincere questa partita. Questo è il calcio. Come posso spiegarlo? Il calcio a volte è inspiegabile. Sarà un campionato entusiasmante. Dobbiamo prepararci per le future sfide."