Situazione insolita e surreale quella accaduta ieri in Francia. Infatti, il terreno di gioco del Parco dei Principi, casa del PSG due volte campione d'Europa e fresco vincitore della Supercoppa europea, non è nelle condizioni adatte a poter ospitare la gara d'esordio dei parigini contro il Rennes. Così, la Ligue 1 ha deciso di invertire i campi, cogliendo alla sprovvista la dirigenza del Rennes che, adesso, chiede di poter accogliere il PSG anche al ritorno.

Lo scenario

Il Roazhon Park, casa del, sarà teatro, in modo del tutto inaspettato, dell'esordio in Ligue 1 contro i campioni di tutto del. La gara, inizialmente in programma al Parco dei Principi , non si disputerà nella capitale francese a causa del terreno di gioco tutt'altro che soddisfacente. Così, la LFP ha deciso di invertire i campi, scatenando molte polemiche in casa Rennes.

RENNES, FRANCE - FEBRUARY 22: I giocatori del AC Milan e quelli dello Stade Rennais si schierano prima della gara di ritorno dei playoff della UEFA Europa League 2023/24 tra Stade Rennais FC e AC Milan al Roazhon Park il 22 febbraio 2024 a Rennes, in Francia. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La biglietteria del club bretone aprirà i battenti soltanto quest'oggi alle 14:00, con un considerevole ribassamento dei prezzi a circa il 50% in meno rispetto a un match di cartello come questo. Il club ha, inoltre, richiesto che venga riaperta la parte inferiore della tribuna Mandelles, scontando la squalifica nella seconda giornata contro il Le Mans, come previsto inizialmente.

Caricamento post Instagram...

Il comunicato del club

"Consapevoli ed estremamente preoccupati per le conseguenze di questa inversione di rotta per i suoi tifosi e partner, il club spera fortemente di rivederli al Roazhon Park questa domenica sera ed è impegnato a mettere tutte le sue energie per accoglierli nelle migliori condizioni possibili". Secondo quanto riporta RMC, la commissione della competizione non ha ancora ratificato l'annullamento delle partite di casa e trasferta e, di conseguenza, pur giocando a, la partita rimane ufficialmente in casa del. Dunque, c'è un piccolo spiraglio per la dirigenza rossonera di poter ospitare anche la gara di ritorno.