Lewandowski firma il rigore decisivo del Chicago nel 2-1 a Orlando e supera l'ex capitano dell'Atletico, in una sfida dal sapore europeo
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Due vecchie conoscenze del Barcellona, oggi protagoniste dell'altra dell'Atlantico: Robert Lewandowski e Antoine Griezmann si ritrovano in MLS, ma a sorridere è il polacco, decisivo nel successo del Chicago Fire sull'Orlando City.
Lewandowski decisivo per il Chicago: Griezmann koIl Chicago espugna l'Inter.co Stadium di Orlando con un 2-1 che vale la sesta vittoria consecutiva, la striscia più lunga del club dal 1998 in tutte le competizioni. Una partita condizionata anche dal maltempo, che ha provocato una lunga interruzione poco prima dell'intervallo, ma che ha regalato ugualmente uno spettacolo piacevole tra le due ex leggende europee.
Il Chicago parte forte e passa già al 4' del primo tempo, con Dithejane che sfrutta una palla recuperata dal compagno Poreba e insacca il vantaggio degli ospiti con una conclusione sul secondo palo. L'Orlando reagisce nel secondo tempo e trova il pareggio al 52', con un calcio d'angolo battuto chirurgicamente proprio da Griezmann che trova il colpo di testa vincente di Brekalo.
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Il duello tra due ex BarcellonaLa sfida aveva un significato particolare: da una parte Lewandowski, dall'altra Griezmann, due giocatori che hanno condiviso entrambi la maglia del Barcellona, seppur in annate differenti.
Il polacco ha vestito il blaugrana dal 2022 al 2026, realizzando 119 gol in 191 presenze e conquistando sette trofei, mentre Griezmann invece aveva già lasciato il club prima del suo approdo, ma i due si sono ritrovati più volte da avversari in Liga, nei confronti tra Barcellona e Atletico Madrid. A Orlando, il confronto diretto premia però il centravanti polacco, con il gol decisivo e la vittoria per il Chicago, mentre Griezmann porta a casa l'assist per Brekalo.
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