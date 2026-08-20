Due vecchie conoscenze del Barcellona, oggi protagoniste dell'altra dell'Atlantico: Robert Lewandowski e Antoine Griezmann si ritrovano in MLS, ma a sorridere è il polacco, decisivo nel successo del Chicago Fire sull'Orlando City.

Lewandowski decisivo per il Chicago: Griezmann ko

Ilespugna l'Inter.co Stadium dicon un 2-1 che vale la, la striscia più lunga del club dalin tutte le competizioni. Una partita condizionata anche dal maltempo, che ha provocato una lunga interruzione poco prima dell'intervallo, ma che ha regalato ugualmente uno spettacolo piacevole tra le due ex

Il Chicago parte forte e passa già al 4' del primo tempo, con Dithejane che sfrutta una palla recuperata dal compagno Poreba e insacca il vantaggio degli ospiti con una conclusione sul secondo palo. L'Orlando reagisce nel secondo tempo e trova il pareggio al 52', con un calcio d'angolo battuto chirurgicamente proprio da Griezmann che trova il colpo di testa vincente di Brekalo.

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La svolta arriva al 69', quandoviene atterrato in area di rigore e, dopo la revisione dell'azione, il rigore viene confermato: il nuovo 9 del Fire si presenta dale calcia alla sinistra del portiere, firmando il. Prosegue con un ko il periododell', con 21 punti e un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, mentre per l'exdi Bayern e Barcellona quello realizzato è iltrasformato in carriera.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona riconosce i tifosi dopo essere stato sostituito durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompie allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Il duello tra due ex Barcellona

La sfida aveva un significato particolare: da una partedall'altradue giocatori che hanno condiviso entrambi la maglia del, seppur in annate differenti.

Il polacco ha vestito il blaugrana dal 2022 al 2026, realizzando 119 gol in 191 presenze e conquistando sette trofei, mentre Griezmann invece aveva già lasciato il club prima del suo approdo, ma i due si sono ritrovati più volte da avversari in Liga, nei confronti tra Barcellona e Atletico Madrid. A Orlando, il confronto diretto premia però il centravanti polacco, con il gol decisivo e la vittoria per il Chicago, mentre Griezmann porta a casa l'assist per Brekalo.