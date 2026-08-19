Tra i calciatori che hanno scritto la storia del calcio spagnolo e, in particolar modo, del Barcellona figura anche Carles Puyol. Durante la sua carriera agonistica, infatti, l'ex difensore centrale è stato capitano e simbolo della squadra catalana con cui ha vinto diversi titoli nazionali ed internazionali. Oltre ai successi col Barça si aggiungono anche i due con la Nazionale Spagnola: l'Europeo del 2008 ed il Mondiale del 2010. Di recente, l'ex giocatore ha rilasciato diverse dichiarazioni parlando della sua ex squadra ed anche del Real Madrid.

Puyol: "Il Real Madrid è più forte con Mourinho"

Recentemente, l'ex calciatore del Barcellona ha partecipato ad unacon diverse testate giornalistiche tra cui EFE. Il tutto è stato organizzato da ESPN che detiene i diritti dellanegli Stati Uniti. Puyol ha esordito parlando del Real Madrid, che ha scelto di ingaggiare di nuovo José Mourinho come tecnico: "Si parla di un grande allenatore. L'ho conosciuto alle giovanili del Barça e già si vedeva che ne sapeva molto di calcio. Ha fatto una grande carriera ed è arrivato al Real. Era una grande rivalità. Con lui il Real è più forte e si dovrà vedere come andrà".

Lima, Perù - 29 novembre 2025: Carles Puyol osserva prima della finale di Copa CONMEBOL Libertadores tra Palmeiras e Flamengo all'Estadio Monumental. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

In seguito, l'ex capitano dei Blaugrana ha parlato della sua ex squadra e dell'arrivo di Rodri: "Credo che il Barcellona farà una grande stagione. L'arrivo di Rodri è un'ottima notizia perché si parla di uno dei centrocampisti migliori al mondo. L'ho visto ai Mondiali e mi piace molto. Porta equilibrio e si adatta perfettamente al modo di giocare del Barça. Aiuterà molto la squadra che ora ha un centrocampo ancor più forte". Poi ha commentato la scelta di Sergio Busquets di iniziare ad allenare nel settore giovanile del club: "Lui è destinato ad allenare. Aiuterà molto il settore giovanile con la sua esperienza". In conclusione, ha parlato di Lamine Yamal: "Lo vedo come una persona calma e coi piedi per terra. Anche se ha vinto il Mondiale ed altri titoli, deve migliorare come giocatore. Ha un futuro brillante".