Il Rayo Vallecano, durante la maxi sosta delle nazionali, deve fronteggiare un vergognoso attacco. Molti dei seggiolini dello stadio sono stati rotti, oltre alla comparsa di scritte varie nello stadio. Il vandalismo al tempio de Vallecas indigna il club madrileno, costretto a palesare tutto il proprio disappunto in un comunicato ufficiale.

Rayo Vallecano, stadio messo a soqquadro: "I funzionari pubblici convivono con gli ultrà"

"È questa la collaborazione pubblico-privata che il Ministro dello Sport desidera per lo Stadio di Vallecas?", si domanda il Rayo sul proprio sito. E proseguendo "". Il club è profondamente contrariato rispetto alla gestione della Comunità di Madrid, incapace di prevenire atti di vandalismo come questo.

MADRID, SPAGNA - 23 APRILE: Una vista generale all'interno dello stadio durante il riscaldamento prima della partita di LaLiga EA Sports tra Rayo Vallecano de Madrid e RCD Espanyol de Barcelona all'Estadio de Vallecas il 23 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

E non finisce qui la contesa tra le parti, anzi: "Rayo ha ottenuto la riapertura dello stadio dopo aver effettuato un totale di zero lavori da parte della Comunità di Madrid (si è parlato di fino a sei mesi di lavori) durante quest'estate, dopo che Rayo ha accreditato la piena conformità a tutte le normative, e dopo aver smantellato il rapporto di revisione scandalosamente errato che ha servito da scusa per sospendere la concessione dello stadio".

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Quindi la frecciata più importante: "". L'episodio, riferisce sempre il club, è stato prontamente riportato alle autorità competenti che provvederanno a fermare i responsabili. In tal senso le telecamere di sicurezza potranno dare un grosso contributo. In ogni caso, non c'è stato nessun intoppo particolare per quel che riguarda la disputa del Trofeo Vallecas. Rayo Vallecano-Cagliari si è regolarmente giocata, con i rossoblù che l'hanno spuntata sugli spagnoli ai calci di rigore.