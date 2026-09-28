A meno di due mesi dalla sua scomparsa, la memoria di Franco Baresi è stata oltraggiata. Infatti, il murale dedicato allo storico capitano rossonero, situato a Casa Milan, è stato imbrattato senza ritegno. Le autorità competenti e il club di Via Aldo Rossi sono già al lavoro per cercare il o i responsabili, grazie alle telecamere di sorveglianza.

Vergogna.

Il murale dedicato al capitano Franco #Baresi apparso nelle mura davanti casa #Milan è stato imbrattato. Un gesto vergognoso ed incommentabile. pic.twitter.com/sEd0MaSl3o — Milan Zone (@theMilanZone_) September 27, 2026

Il fatto

Il murale che ritrae Franco Baresi in azione durante una partita, con la sua celebre fascia da capitano al braccio, è stato vigliaccamente deturpato. Il volto del Piscinin è stato coperto con una vernice rossa e lo sponsor "Cuore" imbrattato sia sulla maglia che sui pantaloncini. La stessa sorte è toccata alla scritta "You'll never walk alone" e alla firma dell'autore dell'opera.

Il murale, realizzato prontamente dopo la scomparsa dell'eterno capitano, era un punto di ritrovo per i tifosi del Milan per salutare e onorare il ricordo di Franco Baresi, volato in cielo lo scorso 31 luglio, all'età di 66 anni, dopo una malattia che lo ha costretto a defilarsi dalla carica di vicepresidente onorario del club, pur mantenendone la nomina.

MILAN, ITALY - DECEMBER 15: Franco Baresi guarda durante la partita di Serie A tra AC Milan e Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza il 15 dicembre 2024 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sgomento e rabbia

Diverse figure del mondo del calcio e delle istituzioni hanno commentato la vicenda, lasciando un messaggio e augurandosi che i responsabili vengano rintracciati e puniti senza farla franca., sempre attento alle dinamiche sociali, ha scritto sui propri profili social: ". Prima delle riforme, dei dibattiti tecnici, delle discussioni su come cambiare il calcio, c'è qualcosa di molto più semplice da recuperare: buon senso, rispetto, educazione". Intanto, ilfa sapere che sta collaborando con le autorità competenti, esaminando le telecamere di videosorveglianza disposte lungo l'area interessata, provando a trovare i colpevoli.