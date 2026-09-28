Il Milan e le autorità competenti stanno cercando di risalire all'autore del gesto grazie alle telecamere
Funerali Baresi, migliaia di tifosi del Milan accolgono l'arrivo del feretro
A meno di due mesi dalla sua scomparsa, la memoria di Franco Baresi è stata oltraggiata. Infatti, il murale dedicato allo storico capitano rossonero, situato a Casa Milan, è stato imbrattato senza ritegno. Le autorità competenti e il club di Via Aldo Rossi sono già al lavoro per cercare il o i responsabili, grazie alle telecamere di sorveglianza.
Il fattoIl murale che ritrae Franco Baresi in azione durante una partita, con la sua celebre fascia da capitano al braccio, è stato vigliaccamente deturpato. Il volto del Piscinin è stato coperto con una vernice rossa e lo sponsor "Cuore" imbrattato sia sulla maglia che sui pantaloncini. La stessa sorte è toccata alla scritta "You'll never walk alone" e alla firma dell'autore dell'opera.
Il murale, realizzato prontamente dopo la scomparsa dell'eterno capitano, era un punto di ritrovo per i tifosi del Milan per salutare e onorare il ricordo di Franco Baresi, volato in cielo lo scorso 31 luglio, all'età di 66 anni, dopo una malattia che lo ha costretto a defilarsi dalla carica di vicepresidente onorario del club, pur mantenendone la nomina.
Sgomento e rabbiaDiverse figure del mondo del calcio e delle istituzioni hanno commentato la vicenda, lasciando un messaggio e augurandosi che i responsabili vengano rintracciati e puniti senza farla franca. Claudio Marchisio, sempre attento alle dinamiche sociali, ha scritto sui propri profili social: "Forse il problema non è solo aver oltrepassato il limite. È non riuscire più a capire dove sia. Prima delle riforme, dei dibattiti tecnici, delle discussioni su come cambiare il calcio, c'è qualcosa di molto più semplice da recuperare: buon senso, rispetto, educazione". Intanto, il Milan fa sapere che sta collaborando con le autorità competenti, esaminando le telecamere di videosorveglianza disposte lungo l'area interessata, provando a trovare i colpevoli.
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