La crisi geopolitica dovuta alle guerre in corso costringe la FFF a intervenire urgentemente

Francesco Lovino
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La Federazione Francese scende in campo a supporto dei club più colpiti e interessati dalle conseguenze della crisi mediorientale. Nello specifico, a preoccupare squadre dilettantistiche sarebbe il costo sempre più fuori controllo dei carburanti. Muovendosi tramite autobus, gli spostamenti stanno diventando insostenibili e occorreva un intervento immediato. Scopriamo di cosa si tratta.

L'iniziativa lodevole della Federazione Francese

"Viaggiare col bus per qualsiasi squadra giovanile rischia di diventare problematico visti i costi attuali dei carburanti", così su uno dei temi più attuali che mai il numero uno della Federazione Francese, Philippe Diallo. La soluzione, in base a quanto riferisce RMC Sport, prevede lo stanziamento di 1.5 mln € a sostegno dei club dilettantistici. Inoltre, non tutti riceveranno il medesimo compenso. Diallo ha sottolineato che l'importo varierà a seconda della dimensione della società interessata.
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FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 7 NOVEMBRE: Il presidente della Federazione Francese di Calcio Philippe Diallo si rivolge al pubblico durante il Bundestag DFB 2025 presso il DFB-Campus il 7 novembre 2025 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

"Ci fidiamo delle società: disponendo di buoni carburante potranno decidere in maniera autonoma come impiegarli al meglio. Chissà, potrebbe trarne beneficio un genitore autista di ragazzi", ha chiosato il presidente della FFF a France Info. Ebbene, la guerra tra Iran e USA, oltre a quella tra Russia e Ucraina, incide direttamente sul costo del petrolio e sui suoi derivati principali.

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In base alle ultime stime, il carburante in Francia avrebbe raggiunto circa 2,50€ al litro, risultando tra i più salati in Europa. L'importo della Federazione verrà elargito, come ha spiegato Diallo, in buoni per attutire gli effetti dei rincari di benzina, diesel o GPL. Senza dubbio si tratta di una lodevole iniziativa dei francesi. Questa generosa concessione potrebbe essere anche un monito alle Federazioni di altri Paesi e far capire che in situazioni emergenziali come questa occorra fare fronte comune.

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