La Federazione Francese scende in campo a supporto dei club più colpiti e interessati dalle conseguenze della crisi mediorientale. Nello specifico, a preoccupare squadre dilettantistiche sarebbe il costo sempre più fuori controllo dei carburanti. Muovendosi tramite autobus, gli spostamenti stanno diventando insostenibili e occorreva un intervento immediato. Scopriamo di cosa si tratta.

L'iniziativa lodevole della Federazione Francese

", così su uno dei temi più attuali che mai il numero uno della Federazione Francese, Philippe. La soluzione, in base a quanto riferisce RMC Sport, prevede lo stanziamento dia sostegno dei club dilettantistici. Inoltre, non tutti riceveranno il medesimo compenso. Diallo ha sottolineato che l'importo varierà a seconda della dimensione della società interessata.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 7 NOVEMBRE: Il presidente della Federazione Francese di Calcio Philippe Diallo si rivolge al pubblico durante il Bundestag DFB 2025 presso il DFB-Campus il 7 novembre 2025 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

"Ci fidiamo delle società: disponendo di buoni carburante potranno decidere in maniera autonoma come impiegarli al meglio. Chissà, potrebbe trarne beneficio un genitore autista di ragazzi", ha chiosato il presidente della FFF a France Info. Ebbene, la guerra tra Iran e USA, oltre a quella tra Russia e Ucraina, incide direttamente sul costo del petrolio e sui suoi derivati principali.

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