La crisi geopolitica dovuta alle guerre in corso costringe la FFF a intervenire urgentemente
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
La Federazione Francese scende in campo a supporto dei club più colpiti e interessati dalle conseguenze della crisi mediorientale. Nello specifico, a preoccupare squadre dilettantistiche sarebbe il costo sempre più fuori controllo dei carburanti. Muovendosi tramite autobus, gli spostamenti stanno diventando insostenibili e occorreva un intervento immediato. Scopriamo di cosa si tratta.
L'iniziativa lodevole della Federazione Francese"Viaggiare col bus per qualsiasi squadra giovanile rischia di diventare problematico visti i costi attuali dei carburanti", così su uno dei temi più attuali che mai il numero uno della Federazione Francese, Philippe Diallo. La soluzione, in base a quanto riferisce RMC Sport, prevede lo stanziamento di 1.5 mln € a sostegno dei club dilettantistici. Inoltre, non tutti riceveranno il medesimo compenso. Diallo ha sottolineato che l'importo varierà a seconda della dimensione della società interessata.
"Ci fidiamo delle società: disponendo di buoni carburante potranno decidere in maniera autonoma come impiegarli al meglio. Chissà, potrebbe trarne beneficio un genitore autista di ragazzi", ha chiosato il presidente della FFF a France Info. Ebbene, la guerra tra Iran e USA, oltre a quella tra Russia e Ucraina, incide direttamente sul costo del petrolio e sui suoi derivati principali.
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