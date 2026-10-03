Tra le Nazionali che hanno preso parte al Mondiale disputato quest'estate figurava anche l'Haiti. La selezione dell'America Centrale che aveva come commissario tecnico Sébastien Migné, infatti, si trovava nel Girone C con Brasile, Marocco e Scozia e ha perso tutte e tre le partite salutando, così, la competizione. Adesso, i Grenadiers hanno come nuovo allenatore lo spagnolo David Badia ed in questa sosta stanno disputando la CONCACAF Nations League. I rossoblù hanno ottenuto tre vittorie di fila contro Trinidad e Tobago (3-2), Costa Rica (2-0) e Repubblica Dominicana (1-4). Tuttavia, a causa di un incidente che ha avuto prima di quest'ultimo incontro, i dominicani hanno preso un'importante decisione nei confronti degli haitiani.

Haiti non potrà giocare in Repubblica Dominicana: il motivo

Nella notte italiana tra l'ed il, presso l'Estadio Olimpico Felix Sanchez situato a Santo Domingo, i dominicani hanno ospitato la Nazionale Haitiana in occasione della terza giornata deldelladella CONCACAF Nations League. La squadra ospite ha sbloccato l'incontro al nono minuto conmentre al 23's'è fatto parare il rigore dal portiere dominicano. Al 51' Isidor trova il gol ma, quattro minuto dopo, la Repubblica Dominicana accorcia le distanza con. Dopo alcuni minuti, precisamente al 67', il già menzionato attaccante haitiano segna la seconda rete della sua partita mentre al 76'cala il poker. Grazie a questa vittoria, i Grenadiers ottengono la terza vittoria consecutiva nella competizione dell'America Settentrionale e Centrale.

Sunderland, Inghilterra - 16 settembre 2026: Wilson Isidor del Sunderland reagisce durante la partita di UEFA Europa League tra Sunderland ed AZ Alkmaar allo Stadium of Light. (Foto di George Wood/Getty Images)

Nelle ultime ore, però, il sito francese RMC Sport ha riportato che la Repubblica Dominicana ha deciso che la Nazionale Haitiana non potranno più giocare sul proprio terreno a causa di un incidente prima della partita. Infatti, il giorno prima del match, i tifosi haitiani hanno provato ad entrare con forza nello stadio dato che i biglietti erano terminati. Di conseguenza Kelvin Cruz, Ministro dello Sport dominicano, ha dichiarato: "Vieto categoricamente alla Nazionale Haitiana di giocare nei nostri impianti sportivi. Quel che abbiamo visto ad uno degli ingressi dello stadio, per il quale lo Stato ha pagato milioni e milioni di pesos, è inaccettabile. Non tolleriamo indisciplina e mancanza di rispetto".