È durata appena sei partite l'avventura di Fernando Batista sulla panchina della Costa Rica. La Federazione calcistica costaricana ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico argentino dopo un avvio di percorso estremamente complicato: nessuna vittoria, un solo pareggio e ben cinque sconfitte. Una serie di risultati che ha spinto la FCRF a cambiare immediatamente guida tecnica, affidando temporaneamente la squadra a una figura simbolica del calcio nazionale: Bryan Ruiz.

Batista saluta senza lasciare il segno

Il bilancio di Batista racconta tutte le difficoltà incontrate dalla selezione. Il pareggio è arrivato contro la Giordania, mentre le sconfitte sono maturate contro Iran, Colombia, Inghilterra, Curaçao e Haiti. Complessivamente, la Costa Rica ha segnato appena sei reti incassandone 19 nelle sei gare disputate sotto la sua gestione. Le ultime due partite hanno rappresentato il punto di rottura: prima il clamoroso 3-4 interno contro Curaçao, arrivato dopo un vantaggio di 3-0, poi il 2-0 subito contro Haiti.

©️ ¡El capitán regresa a casa! 🇨🇷



La FCRF le da la bienvenida a @bryanruizcr como nuevo director técnico interino de La Selección mayor Masculina. pic.twitter.com/cfVRWsckGB — FCRF (@fcrf_cr) September 28, 2026

Il momento complesso del Costa Rica

La situazione della Nazionale è dunque delicata anche sul piano della Nations League Concacaf. Bryan Ruiz dovrà intervenire praticamente senza tempo per preparare le prossime sfide: il primo appuntamento sarà contro il Nicaragua, mentre successivamente arriverà il confronto con Haiti. Sono proprio queste le due gare che il nuovo commissario tecnico ad interim dovrà affrontare in questa fase della competizione.

Ruiz torna così al centro della scena della Nazionale, questa volta dalla panchina. L'ex centrocampista è una delle figure più rappresentative della storia recente della Costa Rica e soprattutto del celebre Mondiale del 2014 in Brasile. In quella competizione fu protagonista della sorprendente cavalcata della selezione, realizzando due gol, compreso quello decisivo contro l'Italia nella fase a gironi.

BOGOTÀ, COLOMBIA - 1° GIUGNO: Orlando Galo (Costa Rica) contende il pallone a James Rodríguez (Colombia) durante l'amichevole internazionale tra Colombia e Costa Rica allo stadio El Campín, il 1° giugno 2026 a Bogotà, Colombia. (Foto di Andres Rot/Getty Images)

Adesso tocca a Bryan Ruiz

L'incarico, almeno inizialmente, sarà temporaneo. La Federazione ha infatti chiarito che dopo i prossimi impegni verrà valutato il futuro della panchina e la possibilità di proseguire o meno con Ruiz. Per il momento, però, la missione è chiara: provare a rimettere in carreggiata una Nazionale reduce da un periodo estremamente negativo. Ruiz avrà pochissimi giorni per lavorare con il gruppo e dovrà cercare una reazione immediata, in una fase nella quale ogni risultato può diventare determinante per il futuro della Costa Rica nella Nations League.