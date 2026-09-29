Tra i diversi calciatori che hanno militato in campionati europei che oggi giocano in Brasile con la maglia del Flamengo figura anche Saul. Negli ultimi anni, infatti, diversi giocatori hanno deciso di iniziare la loro nuova esperienza calcistica in Sudamerica con la squadra che proviene da Rio de Janeiro. Da alcuni mesi, però, il già menzionato ex centrocampista di Atlético Madrid, club del quale è prodotto del settore giovanile, e del Chelsea sta attraversando un periodo coi rossoneri brasiliani nel quale sta vedendo il campo poche volte. Di recente, infatti, lo spagnolo è tornato titolare quasi quattro mesi dopo l'ultima volte e, dopo la partita, ha rilasciato dichiarazioni riguardanti questi ultimi mesi col club Campione del Sudamerica.

Flamengo, Saul: "Non giocare è brutto"

Nel match delvalevole per la giornata numero 28 del, vale a dire la massima competizione brasiliana, il Flamengo allenato daha vintoin casa contro ilgrazie ai gol di. Tra i rossoneri scesi in campo dal primo minuto di gioco figurava anche Saul. Il classe 1994 ha giocato tutto l'incontro e, inoltre, non partiva titolare da quasi quattro mesi. L'ultima volta risale all'ultima partita della fase a gironi della, quando il Flamengo ha affrontato i peruviani delbattendoli

Rio de Janeiro, Brasile - 17 settembre 2026: Saul Ñiguez del Flamengo sfidato da Hugo Quintana dell'Independiente del Valle durante il ritorno dei quarti di finale della Copa Libertadores tra Flamengo ed Independiente del Valle al Maracana. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Da quel giorno, lo spagnolo ha iniziato a vedere il campo con meno frequenza. Basti pensare che, nelle ultime dieci partite del Mengao, Saul è stato impiegato soltanto per 138 minuti. Dopo il match contro il Bragantino, il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni su questo momento che sta attraversando. Le sue parole riportate da Mundo Deportivo: "Tutti vogliono giocare. Se qualcuno non gioca, deve cercare opportunità altrove. Ero nervoso e volevo dimostrare a tutti che possono contare su di me. Mi alleno sempre per farmi trovare pronto. Non giocare è brutto ed è dura, ma quando l'allenatore non si fida di te... Si deve sempre lavorare. Oggi ho giocato ed abbiamo ottenuto tre punti importanti".