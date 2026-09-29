Tra i calciatori che Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha convocato per questa prima sosta per le Nazionali figura anche Giacomo Raspadori. Gli Azzurri, infatti, avevano in programma quattro impegni valevoli per la fase a gironi della Nations League. Tuttavia, la Nazionale ha esordito con una sconfitta per 0-2 all'Olimpico di Roma contro il Belgio mentre ieri ha vinto 1-4 in trasferta contro la Turchia di Vincenzo Montella. Nel corso della giornata odierna, gli Azzurri hanno svolto una sessione di allenamento in vista della sfida del 2 ottobre contro la Francia alla quale, però, mancherà il sopracitato attaccante dell'Atalanta a causa di un problema fisico.

Italia, Raspadori lascia Coverciano a causa di un infortunio

Nei primi giorni di ottobre, per la precisione il 2 ed il 5, l'Italia giocherà prima in casa della Francia e poi ospiterà la Nazionale Turca. Con questi due incontri terminerà la prima sosta stagione degli Azzurri che, ieri sera, hanno rifilato un poker ai turchi che porta le firme di Pio Esposito . In questo modo, l'Italia ha ottenuto i primi tre punti della sua Nations League. Oggi la Nazionale è a Coverciano e si è allenata in vista della sfida contro i francesi che hanno come commissario tecnico. Coloro che sono scesi in campo ieri sera, invece, hanno svolto una seduta di recupero. Soltanto Raspadori non ha svolto nessun tipo di allenamento.

Bursa, Turchia - 28 settembre 2026: Giacomo Raspadori dell'Italia sfidato da Can Uzun ed Ozan Kabak della Turchia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia ed Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'ex calciatore del Napoli, infatti, ha riportato un infortunio che gli impedirà di essere a disposizione di Mancini per i prossimi due impegni. Di conseguenza, l'attaccante ha lasciato il ritiro per fare ritorno a Bergamo. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della FIGC: "Dopo il successo con la Turchia, la Nazionale è rientrata nella notte al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel pomeriggio è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all’inizio della ripresa, hanno sostenuto una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori: l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza".