Una Francia padrona del possesso e un'Italia capace di resistere e ripartire, con un Gianluigi Donnarumma monumentale tra i pali: il confronto di Parigi si conclude con un pareggio per 1-1, al termine di una gara ricca di occasioni, ma in cui il portierone Azzurro si è letteralmente preso la scena.

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Donnarumma sale in cattedra: sette parate per salvare gli Azzurri

Il volto, o meglio, i guantoni del pareggio trasono senza dubbio quelli di. L'ex portiere del Milan si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello allo Stade de France di Parigi,le numerose conclusioni francesi e mantenendo in partita fino alla fine la sua Nazionale, anche nei momenti più complicati. Secondo i dati di Sofascore, il portiere italiano ha chiuso l'incontro con, tre delle quali conclusionie all'interno dell'area di rigore e una valutazione di 8,6, che gli è valso il premio didella gara. Ad impreziosire la sua prova è anche il dato relativo ai, con, a conferma del suo contributo fondamentale sul pareggio degli Azzurri.

Una prestazione dominante, soprattutto considerando la superiorità territoriale dei Bleus di Zinedine Zidane, che hanno gestito il 65% del possesso palla e realizzato otto tiri nello specchio, sette dei quali disinnescati dai suoi guantoni. Poco ha potuto, invece, sulla meravigliosa parabola di Michael Olise su calcio di punizione, che ha baciato la traversa prima di infilarsi alla sua sinistra lasciando pietrificato il numero 1 azzurro, del tutto incolpevole su un'autentica pennellata da parte del francese. Ciò non cambia la grandezza della prestazione di Donnarumma, che si conferma il riferimento principale di tutta la rosa, e non solo della retroguardia.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Pio Esposito dell'Italia sfida per la palla con Dayot Upamecano di Francia durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Olise colpisce, Bastoni pareggia: il racconto del match

Laparte con maggioree prova a colpire fin da subito con la sua infinita qualità offensiva, controllando il gioco e cercando di mettere in difficoltà la difesa dell'Italia. Il vantaggio arriva al 55', quando, sugli sviluppi di uno schema su punizione orchestrato da Cherki, trova la rete con un sinistro preciso. L'reagisce e al 68' ristabilisce la parità grazie al pressing dii, che a centrocampo sorprende il portatore di palla francese sradicandogli la sfera e, a difesa sguarnita, non può far altro cheMaignan con il mancino. Il difensore, autore di una prova solida, è stato votato come ilmigliore in campo degli Azzurri, con una valutazione disu Sofascore.

Nel finale, l'espulsione di Upamecano all'85 mette in ginocchio la Francia che si ritrova a difendersi per la maggior parte degli ultimi minuti di gioco, riuscendo però a resistere fino al triplice fischio. Gli Azzurri conquistano perciò un buon pareggio contro l'armata francese, maturato grazie alla solidità collettiva, ma anche ai guantoni di Donnarumma.