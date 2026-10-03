Allo Stade de France, Olise sblocca il risultato ma Bastoni firma il pareggio: gli Azzurri resistono alla pressione francese trascinati dalle parate di Donnarumma
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Una Francia padrona del possesso e un'Italia capace di resistere e ripartire, con un Gianluigi Donnarumma monumentale tra i pali: il confronto di Parigi si conclude con un pareggio per 1-1, al termine di una gara ricca di occasioni, ma in cui il portierone Azzurro si è letteralmente preso la scena.
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Donnarumma sale in cattedra: sette parate per salvare gli AzzurriIl volto, o meglio, i guantoni del pareggio tra Francia e Italia sono senza dubbio quelli di Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello allo Stade de France di Parigi, neutralizzando le numerose conclusioni francesi e mantenendo in partita fino alla fine la sua Nazionale, anche nei momenti più complicati. Secondo i dati di Sofascore, il portiere italiano ha chiuso l'incontro con sette parate, tre delle quali conclusioni ravvicinate e all'interno dell'area di rigore e una valutazione di 8,6, che gli è valso il premio di MVP della gara. Ad impreziosire la sua prova è anche il dato relativo ai gol evitati, con 1,48, a conferma del suo contributo fondamentale sul pareggio degli Azzurri.
Una prestazione dominante, soprattutto considerando la superiorità territoriale dei Bleus di Zinedine Zidane, che hanno gestito il 65% del possesso palla e realizzato otto tiri nello specchio, sette dei quali disinnescati dai suoi guantoni. Poco ha potuto, invece, sulla meravigliosa parabola di Michael Olise su calcio di punizione, che ha baciato la traversa prima di infilarsi alla sua sinistra lasciando pietrificato il numero 1 azzurro, del tutto incolpevole su un'autentica pennellata da parte del francese. Ciò non cambia la grandezza della prestazione di Donnarumma, che si conferma il riferimento principale di tutta la rosa, e non solo della retroguardia.
Olise colpisce, Bastoni pareggia: il racconto del matchLa Francia parte con maggiore intraprendenza e prova a colpire fin da subito con la sua infinita qualità offensiva, controllando il gioco e cercando di mettere in difficoltà la difesa dell'Italia. Il vantaggio arriva al 55', quando Michael Olise, sugli sviluppi di uno schema su punizione orchestrato da Cherki, trova la rete con un sinistro preciso. L'Italia reagisce e al 68' ristabilisce la parità grazie al pressing di Alessandro Bastoni, che a centrocampo sorprende il portatore di palla francese sradicandogli la sfera e, a difesa sguarnita, non può far altro che trafiggere Maignan con il mancino. Il difensore, autore di una prova solida, è stato votato come il secondo migliore in campo degli Azzurri, con una valutazione di 8,2 su Sofascore.
Nel finale, l'espulsione di Upamecano all'85 mette in ginocchio la Francia che si ritrova a difendersi per la maggior parte degli ultimi minuti di gioco, riuscendo però a resistere fino al triplice fischio. Gli Azzurri conquistano perciò un buon pareggio contro l'armata francese, maturato grazie alla solidità collettiva, ma anche ai guantoni di Donnarumma.
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