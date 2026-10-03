Nelle ultime ore ha avuto inizio una nuova avventura per Kristian Shevchenko con lo Sholing. Il figlio dell'ex attaccante di Milan e Chelsea Andrij, infatti, ha firmato un contratto con la squadra dilettantistica inglese. I Boatmen, infatti, militano nella Premier Division South della Southern League, che equivale alla settima divisione nel sistema del calcio inglese. In questo momento, il nuovo club per il quale ha firmato il figlio della leggenda ucraina occupa la sedicesima posizione in classifica avendo ottenuto 10 punti in otto giornate di campionato. Tra l'altro, alle ore 16:00 di questo pomeriggio lo Sholing sfiderà l'Ebbsfleet in occasione del terzo turno di FA Cup. Di conseguenza, Shevchenko jr potrebbe esordire oggi con la sua nuova squadra.

Kristian Shevchenko allo Sholing: il comunicato ufficiale

Negli ultimi anni, il figlio di Andrij ha fatto parte dei settori giovanili di club dicome Chelsea e. Tra l'altro, durante l'esperienza con gli Spurs, ha avuto come allenatore, che oggi siede sulla panchina dello. Successivamente, il giovane calciatore ucraino ha firmato per ilgiocando per la seconda squadra. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale dei Boatmen:

"Siamo lieti di dare il benvenuto al diciannovenne Kristian Shevchenko nella squadra dei Boatmen. Kristian ha iniziato il suo percorso calcistico nell'accademia del Chelsea prima di unirsi al settore giovanile del Tottenham Hotspur nel dicembre 2022, dove ha lavorato sotto la guida dell'ex centrocampista del Manchester City Yaya Touré. Si è trasferito al Watford nel luglio 2023, scalando le gerarchie del settore giovanile del club prima di firmare un contratto da professionista nel luglio 2025.

Watford, Inghilterra - 10 aprile 2025: Stephen Mfuni del Manchester City controlla il pallone pressato da Kristian Shevchenko del Watford durante la semifinake di FA Youth Cup tra Watford e Manchester City al Vicarage Road. (Foto di Jasper Wax/Getty Images)

Parallelamente alla sua crescita nel club, Kristian ha maturato esperienza a livello internazionale, rappresentando l'Ucraina alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2025. Ora, compiendo il passo successivo nella sua carriera allo Sholing, Kristian aggiunge ulteriore profondità alla rosa dei Boatmen, puntando a capitalizzare l'esperienza maturata nel calcio senior. Siamo lieti di dare il benvenuto a Kristian in SO19 e non vediamo l'ora di vederlo in azione!".