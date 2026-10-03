Una delle partite andate in scena nel corso della giornata di ieri ha messo di fronte la Polonia capitanata da Robert Lewandowski e la Romania. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turo del Girone B della Lega B della Nations League. Presso il PGE Narodowy di Varsavia, i polacchi hanno stravinto contro i rumeni con tennistico 6-0. Il sopracitato capitano della Nazionale padrone di casa ha ricoperto il ruolo di protagonista assoluto grazie alla sua tripletta. Inoltre, grazie a queste tre reti segnate, l'ex calciatore di Bayern Monaco e Barcellona ha stabilito un nuovo record nella storia della competizione superando quello di Cristiano Ronaldo.

Polonia, tripletta di Lewandowski di Nations League e record di CR7 battuto

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La goleada della Nazionale Polacca ha avuto inizio al minuto 24 col rigore realizzato da Lewandowski, il quale si è procurato il tiro dagli undici avendo subito fallo da ultimo uomo da parte diche ha ricevuto il cartellino rosso. Nella ripresa, precisamente al 47', l'attaccante deisegna la sua seconda rete del match a pochi passi dalla porta su assist di, esterno dell'Due minuti più tardi arriva anche il terzo gol dei polacchi con l'del difensore rumeno. Al 62' la Polonia cala il poker con l'interistae quattro minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, la quinta rete col colpo di testa di. Lewandowski, a quattro minuti dal 90', trova il tempo di segnare anche il terzo gol della sua partita nonché il sesto per la sua Nazionale.

Solna, Svezia - 28 settembre 2026: Robert Lewandowski della Polonia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Polonia alla Strawberry Arena. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Grazie a questa vittoria, i polacchi si portano a quota 4 punti, a -1 dalla Bosnia-Erzegovina seconda, mentre la Romania resta ultima con zero punti. Con i tre gol di ieri sera, Lewandowski non solo è salito a quota 92 reti con la sua Nazionale, ma ha anche stabilito un record in Nations League. Infatti, all'età di 38 anni e 42 giorni, il capitano della Polonia è diventato il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripletta nella competizione europea. Tra l'altro, ha battuto il record di Cristiano Ronaldo, il quale ha segnato tre gol nel match contro la Svizzera datato 5 giugno 2019 all'età di 34 anni e 120 giorni.