Il capitano della Polonia ha superato Cristiano Ronaldo
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Una delle partite andate in scena nel corso della giornata di ieri ha messo di fronte la Polonia capitanata da Robert Lewandowski e la Romania. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del terzo turo del Girone B della Lega B della Nations League. Presso il PGE Narodowy di Varsavia, i polacchi hanno stravinto contro i rumeni con tennistico 6-0. Il sopracitato capitano della Nazionale padrone di casa ha ricoperto il ruolo di protagonista assoluto grazie alla sua tripletta. Inoltre, grazie a queste tre reti segnate, l'ex calciatore di Bayern Monaco e Barcellona ha stabilito un nuovo record nella storia della competizione superando quello di Cristiano Ronaldo.
Polonia, tripletta di Lewandowski di Nations League e record di CR7 battutoLa goleada della Nazionale Polacca ha avuto inizio al minuto 24 col rigore realizzato da Lewandowski, il quale si è procurato il tiro dagli undici avendo subito fallo da ultimo uomo da parte di Dragusin che ha ricevuto il cartellino rosso. Nella ripresa, precisamente al 47', l'attaccante dei Chicago Fire segna la sua seconda rete del match a pochi passi dalla porta su assist di Nicola Zalewski, esterno dell'Atalanta.
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Grazie a questa vittoria, i polacchi si portano a quota 4 punti, a -1 dalla Bosnia-Erzegovina seconda, mentre la Romania resta ultima con zero punti. Con i tre gol di ieri sera, Lewandowski non solo è salito a quota 92 reti con la sua Nazionale, ma ha anche stabilito un record in Nations League. Infatti, all'età di 38 anni e 42 giorni, il capitano della Polonia è diventato il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripletta nella competizione europea. Tra l'altro, ha battuto il record di Cristiano Ronaldo, il quale ha segnato tre gol nel match contro la Svizzera datato 5 giugno 2019 all'età di 34 anni e 120 giorni.
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