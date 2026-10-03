Harry Kane scrive e continua a scrivere la storia della Nazionale inglese a sua immagine e somiglianza, e ora davanti a sé è vicinissimo un nuovo traguardo: il centravanti del Bayern Monaco è ad un passo da un record che resiste da quasi ottant'anni.

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Kane e il record immortale con l'Inghilterra: l'uragano punta un nuovo traguardo

Windridge, Finney e Mortensen: i precedenti

è pronto ad inseguire un nuovo primato con la maglia dell'. Come riportato da talkSPORT, il capitano dei Tre Leoni ha segnato inin trasferta nelle competizioni ufficiali e potrebbe diventare ilnella storia della Nazionale a raggiungere quota: un traguardo che resiste da bene che testimonia l'ormai grandezza dell'attaccante all'interno della storia del calcio inglese . La serie positiva di Kane comprende le reti realizzate controe , più recentemente,: quest'ultima marcatura ha permesso al centravanti di avvicinarsi ad un primato che appartiene ad unaristrettissima di protagonisti del calcio inglese.Prima di Harry Kane, soltanto tre giocatori sono riusciti a segnare in sei trasferte consecutive con la Nazionale:, avendo trovato la rete inlontano dall'Inghilterra, durante gli anni. Il primo fu uno dei primi attaccanti inglesi a distinguersi nel calcio internazionale, vestendo le maglie di, tra le altre, totalizzando con la Nazionale sette reti in appena otto presenze, nel. Finney rappresenta invece il riferimento assoluto per il calcio inglese, come bandiera del, collezionando 76 presenze e 30 gol con i Tre Leoni. A completare il trio delle leggende c'è il bomber Mortensen, segnando in sei trasferte consecutive tra ile il, ma facendo faville anche con il suo club, il, realizzando 23 gol in 25 presenze.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Harry Kane dell'Inghilterra tira e sbaglia un calcio di rigore durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'eventuale gol di Kane nella prossima sfida dell'Inghilterra, contro la Croazia, gli consentirebbe perciò di raggiungere il trio delle leggende inglesi, diventando il primo calciatore inglese a riuscirsi dopo quasi otto decenni, scrivendo una nuova pagina individuale sul suo contributo alla Nazionale dei Tre Leoni, già ora il miglior marcatore della sua storia con 87 reti, che punta anche a diventarne il calciatore con più presenze. L'Uragano non ha alcuna intenzione di fermarsi e di spazzare via tutti a suon di record.