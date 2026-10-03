Dopo cinque partite consecutive in gol, Harry Kane punta ad entrare nel gruppo ristretto di leggende del calcio inglese, con la Croazia nel mirino
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Harry Kane scrive e continua a scrivere la storia della Nazionale inglese a sua immagine e somiglianza, e ora davanti a sé è vicinissimo un nuovo traguardo: il centravanti del Bayern Monaco è ad un passo da un record che resiste da quasi ottant'anni.
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Kane e il record immortale con l'Inghilterra: l'uragano punta un nuovo traguardoHarry Kane è pronto ad inseguire un nuovo primato con la maglia dell'Inghilterra. Come riportato da talkSPORT, il capitano dei Tre Leoni ha segnato in cinque partite consecutive in trasferta nelle competizioni ufficiali e potrebbe diventare il quarto calciatore nella storia della Nazionale a raggiungere quota sei: un traguardo che resiste da ben 78 anni e che testimonia l'ormai grandezza dell'attaccante all'interno della storia del calcio inglese. La serie positiva di Kane comprende le reti realizzate contro Andorra, Serbia, Lettonia, Albania e , più recentemente, Repubblica Ceca: quest'ultima marcatura ha permesso al centravanti di avvicinarsi ad un primato che appartiene ad una cerchia ristrettissima di protagonisti del calcio inglese.
Windridge, Finney e Mortensen: i precedentiPrima di Harry Kane, soltanto tre giocatori sono riusciti a segnare in sei trasferte consecutive con la Nazionale: James Windridge, Tom Finney e Stan Mortensen, avendo trovato la rete in sette partite consecutive lontano dall'Inghilterra, durante gli anni Quaranta. Il primo fu uno dei primi attaccanti inglesi a distinguersi nel calcio internazionale, vestendo le maglie di Chelsea e Birmingham, tra le altre, totalizzando con la Nazionale sette reti in appena otto presenze, nel 1908. Finney rappresenta invece il riferimento assoluto per il calcio inglese, come bandiera del Preston North End, collezionando 76 presenze e 30 gol con i Tre Leoni. A completare il trio delle leggende c'è il bomber Mortensen, segnando in sei trasferte consecutive tra il 1947 e il 1948, ma facendo faville anche con il suo club, il Blackpool, realizzando 23 gol in 25 presenze.
L'eventuale gol di Kane nella prossima sfida dell'Inghilterra, contro la Croazia, gli consentirebbe perciò di raggiungere il trio delle leggende inglesi, diventando il primo calciatore inglese a riuscirsi dopo quasi otto decenni, scrivendo una nuova pagina individuale sul suo contributo alla Nazionale dei Tre Leoni, già ora il miglior marcatore della sua storia con 87 reti, che punta anche a diventarne il calciatore con più presenze. L'Uragano non ha alcuna intenzione di fermarsi e di spazzare via tutti a suon di record.
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