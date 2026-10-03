Boom di ascolti per TF1: l'esordio casalingo di Zidane in Francia-Italia (1-1) incolla oltre 7 milioni di tifosi allo schermo. Si tratta di un record assoluto
Zidane non ha ancora perso il suo tocco magico: che show a Shanghai!
Ieri sera è andato in scena un grande classico del calcio internazionale. La Nations League ha offerto la super sfida Francia-Italia, partita divertentissima terminata sull'1-1, che segna la prima gara ufficiale di Zinédine Zidane davanti al proprio pubblico nel glorioso Stade de France, impianto in cui Zizou ha alzato la Coppa del Mondo nel 1998. Grazie a questo importantissimo match, l'emittente televisiva transalpina TF1 conquista agilmente la vetta degli ascolti della serata. Secondo quanto riportato da Médiamétrie (l'Auditel francese), oltre 7 milioni di telespettatori (esattamente 7,17 milioni, pari a uno share del 41%) rimangono incollati davanti alla televisione per godersi l'esordio casalingo in panchina di una leggenda assoluta come Zidane. La stessa rete televisiva celebra il suo larghissimo primato svelando un picco massimo di 8,2 milioni di spettatori sintonizzati, un record assoluto di ascolti per una partita di Nations League su TF1 negli ultimi cinque anni.
L'evoluzione dell'effetto Zizou e il confronto con le trasferteL'arrivo di Zidane come nuovo commissario tecnico dei Bleus, dopo la lunga era Deschamps, spinge da subito TF1 a sperare in un deciso balzo in avanti per quanto riguarda i dati auditel, dopo che la scorsa edizione della competizione UEFA viaggiava su una modesta media di circa cinque milioni di spettatori a partita. TF1 ha ampiamente ragione e i numeri salgono subito fin dalle prime uscite. Per il debutto assoluto di Zizou in Turchia, dove i Galletti vincono per 0-1, l'emittente televisiva totalizza 6,82 milioni di telespettatori (37,7% di share). Tre giorni dopo, nella seconda trasferta consecutiva vinta per 0-1 contro il Belgio, gli ascolti registrano una lieve flessione fermandosi a 6,39 milioni (32,9% di share). La sfida in casa contro i rivali di sempre dell'Italia inverte però nettamente questa tendenza al ribasso e trasforma definitivamente l'effetto Zidane in un vero e proprio crac televisivo.
L'occasione di lunedì e la rivincita del BelgioLa lunghissima sosta di settembre-ottobre volge ormai al termine e manca soltanto un'ultima partita all'appello. TF1 avrà quindi un'ultimissima occasione per sfruttare al massimo questa clamorosa ondata di ascolti. Lunedì sera alle 20:45 l'appuntamento torna nel glorioso Stade de France, dove i transalpini sfideranno nuovamente i vicini di casa del Belgio. Dopo il doloroso ko casalingo patito all'andata, i Diavoli Rossi sbarcheranno a Parigi con il dente avvelenato e una voglia matta di vendetta. Siamo già arrivati al giro di boa e una vittoria per i belgi risulterebbe fondamentale per contendere ai padroni di casa il primo posto in classifica nel girone.
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