Zidane non ha ancora perso il suo tocco magico: che show a Shanghai!

Ieri sera è andato in scena un grande classico del calcio internazionale. La Nations League ha offerto la super sfida Francia-Italia, partita divertentissima terminata sull'1-1, che segna la prima gara ufficiale di Zinédine Zidane davanti al proprio pubblico nel glorioso Stade de France, impianto in cui Zizou ha alzato la Coppa del Mondo nel 1998. Grazie a questo importantissimo match, l'emittente televisiva transalpina TF1 conquista agilmente la vetta degli ascolti della serata. Secondo quanto riportato da Médiamétrie (l'Auditel francese), oltre 7 milioni di telespettatori (esattamente 7,17 milioni, pari a uno share del 41%) rimangono incollati davanti alla televisione per godersi l'esordio casalingo in panchina di una leggenda assoluta come Zidane. La stessa rete televisiva celebra il suo larghissimo primato svelando un picco massimo di 8,2 milioni di spettatori sintonizzati, un record assoluto di ascolti per una partita di Nations League su TF1 negli ultimi cinque anni.

L'evoluzione dell'effetto Zizou e il confronto con le trasferte

L'arrivo dicome nuovo commissario tecnico dei Bleus, dopo la lunga eraspinge da subitoa sperare in un deciso balzo in avanti per quanto riguarda i datidopo che la scorsa edizione della competizioneviaggiava su una modesta media di circadi spettatori a partita.ha ampiamente ragione e i numeri salgono subito fin dalle prime uscite. Per il debutto assoluto di Zizou indove i Galletti vincono per 0-1, l'emittente televisiva totalizzadi telespettatori (37,7% di share). Tre giorni dopo, nella seconda trasferta consecutiva vinta per 0-1 contro ilgli ascolti registrano una lieve flessione fermandosi a(32,9% di share). La sfida in casa contro i rivali di sempreinverte però nettamente questa tendenza al ribasso e trasforma definitivamente l'effettoin un vero e proprio crac televisivo.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva il campo prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

L'occasione di lunedì e la rivincita del Belgio

La lunghissimadi settembre-ottobre volge ormai al termine e manca soltanto un'ultima partita all'appello.avrà quindi un'ultimissima occasione per sfruttare al massimo questa clamorosa ondata diLunedì sera alle 20:45 l'appuntamento torna nel gloriosodove i transalpini sfideranno nuovamente i vicini di casa delDopo il doloroso ko casalingo patito all'andata, i Diavoli Rossi sbarcheranno acon il dente avvelenato e una voglia matta diSiamo già arrivati al giro di boa e una vittoria per i belgi risulterebbe fondamentale per contendere ai padroni di casa il primo posto innel girone.