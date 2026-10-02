Tra le venti squadre che militano nella Premier League 2026/2027 figura, ovviamente, il Manchester United. Dalla nascita della nuova massima competizione inglese che ha preso il posto della First Division, infatti, i mancuniani non hanno mai ottenuto una retrocessione e diverse volte hanno ottenuto il titolo di Campione d'Inghilterra. Tuttavia, i Red Devils non terminano un campionato al primo posto dalla stagione 2012/2013. Inoltre, in questi anni ha dovuto vedere spesso i cugini del Manchester City trionfare. In questa stagione, poi, la squadra allenata da Michael Carrick non ha fatto una buona partenza e ha dovuto fare i conti con dei problemi nel reparto offensivo. Per risolvere quest'ultimo problema, l'ex calciatore Rio Ferdinand ha voluto dare un consiglio al suo ex club.

Rio Ferdinand consiglia Benzema al Manchester United

Lo United non ha iniziato benissimo la nuova edizione della Premier League. Alla prima giornata, ha persocontro il neopromosso. Nel match successivo, invece, ha battutol'mentre al terzo turno ha pareggiatoin casa dell'. In seguito, ha perso in casa il derby contro il City (0-1) e, prima della sosta, ha pareggiatoa Londra contro il. A ciò, oltre all'esordio vincente incontro l'esordiente(4-0), si aggiunge anche l'eliminazione dallaper mano del(2-3). Tra le cause di questa non ottima partenza rientra anche il calciomercato dato che ci sono stati diversi innesti a centrocampo e pochi negli altri reparti.

Jeddah, Arabia Saudita - 18 marzo 2026: Karim Benzema dell'Al-Hilal osserva durante la semifinae di King's Cup tra Al-Ahli ed Al-Hilal al King Abdullah Sports City Hall Stadium. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Basti pensare all'attacco, dove Carrick sta usando Matheus Cunha nel ruolo di falso nove dato che Benjamin Sesko non ha ancora giocato un match da titolare. Inoltre, per la ricaduta ad un problema alla tibia, lo sloveno non ha giocato contro il Fulham. A queste cose va aggiunto anche lo scarso utilizzo di Joshua Zirkzee. A tal proposito, sul proprio canale YouTube, Rio Ferdinand ha voluto dare un consiglio alla sua ex squadra. Le sue parole: "Senza Sesko, in attacco non c'è un punto di rifermento. Abbiamo giocatori che, spesso, arretrano per ricevere palla e partecipare al gioco, ma così si perde il riferimento in campo. In attacco serve qualcuno che possa condividere il carico di lavoro, dare esperienza e trasmetterla a Sesko. Mi vengono in mente Welbeck e Benzema, che avrebbero portato un enorme valore aggiunto in attacco". Mentre il primo, in estate, ha firmato per il Chelsea, il secondo sta ancora cercando una squadra dopo l'esperienza all'Al-Hilal.